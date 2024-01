Castigo de ‘Alito’: Pide expulsar del PRI a diputadas que votaron por Ernestina Godoy

'Alito' Moreno dijo que las 2 diputadas priistas no obedecieron las órdenes del PRI. (Cuartoscuro)

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, anunció que buscará expulsar del partido a las dos diputadas priistas que votaron a favor de la ratificación de Ernestina Godoy en el Congreso de la Ciudad de México.

Votos que no fueron suficientes para mantener a Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

A través de redes sociales, el dirigente tricolor indicó que solicitará a la ‘comisión de justicia’ de su partido que se inicie un proceso de expulsión contra Mónica Fernández César y Wesly Chantal Jiménez Hernández, legisladoras priistas que no siguieron las órdenes de la Comisión Política Permanente del PRI.

“En el PRI no hay espacio para quienes traicionen a la ciudadanía, son tiempos de definiciones y todos debemos estar a la altura de los retos que enfrenta México”, escribió el campechano en su cuenta de Twitter.

Quiero informarles que solicitaremos ante la Comisión de Justicia Partidaria del @PRI_Nacional se inicie un proceso de expulsión a las dos Diputadas Locales del PRI en la Ciudad de México, que votaron de forma contraria a lo dictado por la Comisión Política Permanente.



En el PRI… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 8, 2024

A pesar de la amenaza, la diputada Mónica Fernández defendió el sentido de su voto y afirmó que lo hizo “en pro de las y los habitantes de la Ciudad de México.

Mi postura ante la ratificación sigue firme, institucional y sobre todo en pro de las y los habitantes de esta Ciudad de México 🇲🇽 — Dip. Monica Fernández Cesar (@MonicaFCVC) December 31, 2023

Xóchitl Gálvez celebra no ratificación de Ernestina Godoy

En este sentido, Xóchitl Gálvez, precandidata del PRI a la Presidencia de la República, celebró que Ernestina Godoy no haya conseguido los votos suficientes para quedarse por cuatro años más al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“La no ratificación de Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía de la CDMX es un logro de Fuerza y Corazón. La impartición de justicia en México tiene que seguir siendo autónoma, no un instrumento de persecución política”, dijo la aspirante presidencial.

La no ratificación de Ernestina Godoy al frente de la @FiscaliaCDMX es un logro de Fuerza y Corazón.



La impartición de justicia en México tiene que seguir siendo autónoma, no un instrumento de persecución política.



Mi reconocimiento a las y los diputados de la coalición por su… — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 8, 2024

Otros opositores como Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo; Francisco Cabeza de Vaca; Marko Cortés, presidente nacional del PAN y Jesús Zambrano; presidente nacional del PRD, también festejaron la no ratificación de Godoy como fiscal capitalina.

Le tienen miedo a Godoy: Mario Delgado

En tanto, el presidente nacional de Morena, Mario delgado, afirmó que “la derecha” le “tienen miedo” a Ernestina Godoy y afirmó que los legisladores que votaron en su contra están del lado de “la impunidad y la protección del Cartel Inmobiliario.

“Querida Ernestina Godoy tienes todo nuestro apoyo y confianza. Sabemos que te tienen miedo porque sacaste a la luz todas sus fechorías, pero esto no queda aquí. Seguiremos trabajando hombro a hombro por una CDMX más justa, segura y transparente, como por la que tú siempre has luchado. No importa de qué forma intenten evitarlo, la justicia les llegará”, escribió.