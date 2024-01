¿‘Game over’ para Xóchitl Gálvez? Por esta razón no le conviene la caída de indefinidos

Las manecillas del reloj comienzan a sonar más fuerte para Xóchitl Gálvez. Como han vaticinado expertos y analistas políticos, a la opositora se le acaba el tiempo para convertirse en una fuerte opositora frente a Claudia Sheinbaum, sobre todo ahora que los resultados de las encuestas comienzan a definirse.

En la encuesta que elaboró El Financiero el mes pasado, la morenista ganó 22 puntos de ventaja frente a la panista, al contar con 52 por ciento de las preferencias, mientras que la segunda solo logró sumar un 30 por ciento.

Preferencias electorales

Dentro del sondeo, resalta que el porcentaje de votantes indefinidos se redujo en un punto a comparación de noviembre, lo que quiere decir que más personas han tomado la decisión de votar por una o la otra. De por sí, el mes antepasado este porcentaje se redujo considerablemente, del 18 al 12 por ciento, en comparación con octubre.

El estudio también muestra que del total de personas entrevistadas, el 38 por ciento dijo apoyar completamente a Claudia Sheinbaum, mientras que el 17 por ciento está completamente con Xóchitl Gálvez.

Esos son sus niveles de voto duro, de acuerdo con una escala de 10 puntos utilizada en la encuesta. El resto de las personas entrevistadas tiene alguna inclinación hacia ellas, como 11 por ciento para Sheinbaum y 12 por ciento hacia Gálvez, pero 14 por ciento luce completamente indiferente hacia las dos precandidatas presidenciales.

Entre Claudia y Xóchitl

Estos datos resultan relevantes si se toma en cuenta que el 59 por ciento, más de la mitad de las personas entrevistadas el mes pasado, ya decidió definitivamente por quién va a votar. Esto deja a Xóchitl Gálvez con una encomienda: ganar el voto del 17 por ciento que no ha tomado una decisión definitiva y del otro 15 por ciento que aún no decide. Al menos para que se pueda hablar de una competencia y no de una victoria avasallante.

La encuesta nacional se realizó vía telefónica a 1,200 mexicanos adultos el 8-9, 15-16 y 20-21 de diciembre de 2023. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-2.8 por ciento.