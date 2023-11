Xóchitl excluye a ‘Alito’ de su gabinete si obtiene la presidencia en 2024: ' Jamás a mi gobierno’

La aspirante presidencial del PAN, Xóchitl Gálvez, afirmó, dubitativa, que no invitaría a Alejandro Moreno a su gabinete si gana las elecciones. (Cuartoscuro)

Con rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Va por México (PRI-PAN-PRD) anunció quiénes son los políticos a los que no invitaría a su gabinete en caso de ser elegida como presidenta.

Gálvez Ruíz nombró a algunos de los políticos que nunca podrían trabajar con ella; sin embargo, con los nervios y la rapidez para responder a las preguntas, a la candidata se le ‘chispo’ el nombre del líder nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno.

“Primero yo no invitaría a Manuel Bartlett, jamás a mi gobierno, nunca. Ni a Alit... ni a Nacho Ovalle”, expresó Xóchitl Gálvez, en conferencia de prensa, durante su gira en Sonora.

La declaración fue motivo de burla para los usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que no hay una buena relación entre los integrantes de la alianza opositora.

“Es mutuo entre los del PRI, PRD y el PAN no se quieren ni en pintura, pero tienen que aliarse para sobrevivir ante MORENA y la 4T”, escibió un usuario en X identificado como Rafael Albadán.

Es mutuo entre los del PRI, PRD y el PAN no se quieren ni en pintura pero tienen que aliarse para sobrevivir ante MORENA y la 4T — Rafael Albadán (@RafaAlbadan) November 8, 2023

Por otra parte, la candidata panista informó que solicitará licencia el próximo domingo 19 de noviembre en el Senado de la República para dedicarse de lleno a coordinar el Frente Amplio por México.

La legisladora higdalguense adelantó que una vez que concluya con su gira para difundir su quinto informe como senadora iniciará un nuevo derrotero político, enfocado en la precampaña para las elecciones de 2024.

“Morena se adelantó muchísimo, a mí de repente me decían: Es que Xóchitl se desinfló, no hay candidatos ni campañas; el hecho de que la señora Sheinbaum tenga los millones y los millones de pesos para que le hagan eventos todos los días, basta que le hable a un gobernador y le diga quiero un evento mañana, yo no tengo esos millones”, refirió en cuanto a la competencia que deberá enfrentar.