‘Respeten mi decisión’: AMLO revela qué hará cuando termine su sexenio

“El final, se acerca ya...” El término del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador cada vez está más cerca, por lo que este viernes 22 de diciembre reveló cómo será su adiós al final de su sexenio.

En conferencia de prensa, AMLO adelantó que, entre sus planes, está jubilarse y pidió que se respete su decisión, ya que “está terminando su ciclo”.

“Soy partidario del sufragio efectivo, no reelección, no creo en el ‘necesariato’, es decir, que uno es insustituible. Hay muchas generaciones, hay mucho talento, quien posiblemente me va a sustituir es muchísimo muy inteligente”, agregó.

López Obrador recordó que, cuando vivió con los indígenas chontales durante seis años, aprendió a ver por los más pobres y esa convicción la mantiene hasta ahora.

También detalló que otra de las razones por las que quiere retirarse es debido a que “uno no es Dios, somos morales”, esto en referencia a su salud.

“Ya no quiero tomar tantas pastillas, va uno con los médicos y pastillas para todo. Si uno tiene posibilidad de hacer ejercicio, una alimentación más tranquila, no comer tarde”, agregó.

¿Cuándo termina el sexenio de AMLO?

El sexenio de López Obrador no terminará el 1 de diciembre, como ocurría con otros mandatarios, sino unos meses antes.

La razón es una reforma en la cual se establece que un presidente debe terminar su sexenio el 1 de octubre.

El cambio se hizo unos años antes de que AMLO asumiera la Presidencia de México y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en febrero de 2014.

La modificación se refiere al artículo 83 de la Constitución en donde establece que: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto”.