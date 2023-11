El presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la conferencia de prensa matutina este miércoles 22 de noviembre de 2023 desde Palacio Nacional, lo acompaña Ana Elizabeth García Vilchis, titular de la sección ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’.

AMLO niega haber apoyado a Massa durante elecciones de Argentina

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este miércoles haber apoyado a Sergio Tomás Massa durante las elecciones presidenciales celebradas este domingo, en las que resultó vencedor el ultraderechista Javier Milei.

“Yo no apoye a nadie. Sencillamente sostengo que no estoy de acuerdo con el pensamiento conservador en ningún país del mundo, no estoy de acuerdo con que se siga con la política privatizadora ni con el autoritarismo”, sentenció AMLO tras ser cuestionado sobre el tema.

Ayer, el mandatario mexicano dijo el pueblo argentino se había metido un “autogol” al elegir como presidente a Milei; sin embargo, señaló que respeta la decisión soberana de la ciudadanía.

AMLO anuncia ratificación de director del IPN

En otro tema, el presidente López Obrador anunció esta mañana que ratificará a Arturo Reyes Sandoval como director del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“Voy a ratificar al actual director del Politécnico. Yo tengo una buena opinión de su trabajo. Hoy en la mañana ya firmé (su ratificación)”, dio a conocer en Palacio Nacional.

En este contexto, el mandatario fue cuestionado sobre los casos de acoso sexual contra mujeres en planteles del IPN y la UNAM, en específico sobre alumnas de la Vocacional número 8, que tras ser ignoradas durante meses, sometieron a un maestro acusado de abuso contra menores de edad y docentes de la institución.

“Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación que se atienda esto y que nos explique sobre todos estos casos en los que se tiene que proteger a las mujeres, para que no haya acosos ni abusos”, respondió.

¿Qué le planteó AMLO a Xi Jinping sobre el fentanilo?

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que durante su reunión bilateral le planteó Xi Jinping que México y China trabajen juntos para evitar el contrabando de precursores químicos para la producción de fentanilo.

“Planteamos enfrentar a toda esta banda que se dedica al comercio e importación de estos químicos, ya se está actuando, él (Xi Jinping) estuvo de acuerdo en trabajar juntos, ya lo estamos haciendo, es algo que está viendo la Marina de México y la FGR”, dijo AMLO al ser cuestionado sobre el tema.

