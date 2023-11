‘¡Ya supérame!’: Fayad responde a Xóchitl Gálvez ante críticas por su nombramiento como embajador

Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, le dedicó un mensaje a Xóchitl Gálvez a través de sus redes sociales.

“¡Ya supérame! Nunca me has ganado en una elección; yo he tenido la victoria en dos ocasiones. En cambio a ti, te han sido regaladas por inclusión plurinominal debido a tu conducta escandalosa”, fue parte de la publicación.

Lo anterior debido a que en una entrevista, Gálvez calificó como “penoso” el hecho de que Fayad haya terminado de esa forma, tras haber sido propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como embajador de México en Noruega cuando antes era un militante priista.

Hasta ahora, la senadora no ha hecho ningún comentario en respuesta a lo que dijo Omar Fayad sobre ella.

Mientras que el exmandatario hidalguense agradeció al presidente López Obrador la distinción de ser representante de México en Noruega.

“Como Hidalguense y como mexicano, siempre veré por el bienestar de las personas. Estoy expectante y con prudencia ante el proceso legal que acompaña los nombramientos internacionales”, agregó Omar Fayad.

Reacciones a la propuesta de Omar Fayad como embajador en Noruega

Durante su conferencia matutina del jueves, el presidente López Obrador defendió su decisión de proponer a Omar Fayad como embajador de México en Noruega.

“¿Y cuál es el problema? Hasta ahora ningún miembro del Servicio Exterior Mexicano ha traicionado a México o ha hablado mal de México”, dijo.

AMLO agregó que fue la respuesta del exgobernador de Hidalgo a la tragedia en Tlahuelilpan lo que lo ‘convenció’ de que Omar Fayad es un buen servidor público.

“Si me dicen después de la pandemia cuál es el momento más difícil que he enfrentando, fue Tlahuelilpan, cuando por el huachicol ocurrió una tragedia terrible que me dolió muchísimo. Llegué yo ahí y ya estaba Omar, y no se despegó”, relató el presidente.

AMLO también destacó que Fayad no intervino en las elecciones de 2022 en Hidalgo, considerado un bastión priista, pero que fue ganado por quien era candidato de Morena, Julio Menchaca.