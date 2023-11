‘¿Cuál es el problema?’: AMLO defiende dar a Omar Fayad embajada en Noruega

El presidente Andrés Manuel López Obrador su decisión de proponer a Omar Fayad, exgobernador de Hildago, como nuevo embajador de México en Noruega, al destacar que es un servido público “con una actitud muy humana”.

“¿Cuál es el problema? Hasta ahora ningún miembro del Servicio Exterior Mexicano ha traicionado a México o ha hablado mal de México”, dijo en su ‘mañanera’ de este 9 de noviembre.

En su sexenio, López Obrador a dado embajadas o consulados a exgobernadores del PRI como Claudia Pavlovich (cónsul en Barcelona); Quirino Ordaz (embajador en España) y Carlos Joaquín González (embajador en Canadá).

Sonora, Sinaloa y Quintana Roo, estados que eran gobernados por estos exmilitantes del PRI, terminaron siendo ganados por Morena en las elecciones de 2021 y 2022.

Este es el motivo por el que AMLO dio embajada a Omar Fayad

López Obrador afirmó que fue la respuesta de Omar Fayad a la tragedia en Tlahuelilpan lo que lo ‘convenció' de que el exgobernador de Hidalgo es un buen servidor público.

¿Por qué lo propuse? Tengo con Omar un compromiso. Miren, si me dicen después de la pandemia cuál es el momento más difícil que he enfrentando fue Tlahuelilpan, cuando por el huachicol ocurrió una tragedia terrible que me dolió muchísimo. Llegue yo ahí y ya estaba a Omar, y no se despegó, no se despegó.

El mandatario también reconoció a Fayad por no haber intervenido en las elecciones de 2022, en las que Hidalgo, uno de los ‘bastiones’ más representativos del PRI, fue ganado por Julio Menchaca, candidato de Morena.

Tragedia en Tlahuelilpan: ¿Por qué el accidente estuvo relacionado con el ‘huachicoleo’?

138 personas murieron por la explosión en Tlahuelilpan de una toma clandestina de combustible, eso de acuerdo con cifras oficiales.

Fue durante la tarde-noche del 18 de enero de 2019 cuando un grupo de alrededor de 350 habitantes de ese municipio (conocido por su dependencia a los recursos generados por el ‘huachicoleo’) se encontraban recolectando gasolinas en bidones y otros recipientes.

La recolección se convirtió en un ‘infierno’ cuando el ducto explotó, provocando la muerte a varias de las personas que se encontraban en el predio quienes murieron incineradas. Otras más fueron trasladadas a hospitales de la zona con quemaduras graves.

La magnitud de la explosión fue tal que las autoridades municipales pidieron apoyo para ampliar el panteón de Tlahuelilpan pues ya no quedaba espacio para enterrar a los muertos.