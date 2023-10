¿Por qué AMLO no está en Guerrero coordinando ayuda para damnificados por ‘Otis’? Esto respondió

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video a través de sus redes sociales para informar sobre la situación en Acapulco tras el paso del huracán Otis.

López Obrador dijo que la mayor parte de su gabinete está en el puerto para atender las necesidades de la población y también respondió a quienes lo han criticado por no visitar de nuevo la zona afectada.

Esto dijo el Presidente a los cuestionamientos sobre el tema: “No estoy en Guerrero porque creo que ayudo más desde aquí coordinando las acciones y todo lo que se requiera y si es necesario voy a ir, pero no quiero hacer de esto un espectáculo, no quiero hacer lo mismo que se hacía antes. Lo más importante son los hechos, hechos, no palabras”.

AMLO dio a conocer que él estará encargado de informar periódicamente sobre la situación en Acapulco.

¿Cuándo fue la última vez que AMLO visitó Acapulco?

Fue el miércoles 25 de octubre cuando López Obrador visitó la zona afectada por el huracán en Acapulco.

Sin embargo, recibió críticas debido a que decidió irse en carretera cuando los caminos todavía estaban bloqueados.

Incluso hubo un tramo en el cual la camioneta jeep en la que viajaba quedó atascada en el lodo y después regresó a la Ciudad de México vía helicóptero.

En su conferencia ‘mañanera’ del viernes, AMLO también respondió a quienes lo criticaron por esta decisión.

“Me fui enterando de todo lo que estaba pasando, se ven las casas derrumbadas, cómo todavía el agua inundaba la carretera con las avenidas llenas de agua y lodo, los autos tapados de lodo. Si llego en helicóptero no veo eso porque me subo a un helicóptero y de regreso también, en cambio, hablé con 500 personas en todo el camino que buscaban a personas desaparecidas tras el huracán”, dijo López Obrador.

Ante las críticas, agregó que “son opiniones de nuestros adversarios, no hay que enojarse y mejor tenerles paciencia”, debido a que es algo planeado para el control y la manipulación. Además, descartó que haya ocurrido una falta de coordinación para dar respuesta a la emergencia.