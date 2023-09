FGR no se opuso ‘ni abrió' debate por libertad provisional de Juan Collado: Judicatura Federal

La Fiscalía General de la República (FGR) no tuvo inconveniente con la libertad provisional ordenada para el abogado Juan Collado, detalló el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

A través de una tarjeta informativa, la judicatura señaló que la fiscalía no encontró motivos para reclamar esta decisión.

“La Fiscalía no se opuso a los argumentos de la defensa particular y argumentó que ya no era necesaria la prisión preventiva oficiosa por el estado de salud del investigado; por ende, no hubo debate”, sentenció el consejo.

Este jueves, un juez federal le otorgó la libertad provisional al abogado Collado Mocelo, aunque deberá usar un brazalete electrónico en el tobillo, además de que no podrá salir del país.

Además, el jurista deberá entregar su pasaporte a las autoridades como medida de precaución.

Gustavo Aquiles Villaseñor, juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, levantó la última prisión preventiva que se le había ordenado al abogado, quien está siendo señalado por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos fiscales.

Estos delitos están relacionados al caso Caja Libertad, en el que se señala al litigante por presuntamente haber utilizado recursos de procedencia ilícita al realizar movimientos financieros de la empresa que él dirigía.

Collado Mocelo, quien estuvo privado de la libertad durante cuatro años y dos meses, podrá seguir su proceso en libertad.

Para esta decisión, el juzgador tomó en cuenta el delicado estado de salud del abogado, quien pudo salir de prisión para ser atendido en un hospital privado.

Asimismo, el juez tomó en cuenta la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que pidió al Estado mexicano eliminar de su legislación la prisión preventiva de oficio.

Collado Mocelo fue detenido el 9 de julio de 2019 en la Ciudad de México. Al día siguiente, un juez le dictó prisión preventiva de forma oficiosa, acto que fue revocado este jueves.