Los abogados del ‘narco’: ¿Quiénes son los mexicanos que defenderán a Ovidio Guzmán en EU?

La extradición de Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, a los Estados Unidos el pasado 15 de septiembre, no solo tomó por sorpresa a los mexicanos en pleno Grito de Independencia, sino también a sus propios abogados, quienes este martes denunciaron que no se les notificó de la solicitud del gobierno estadounidense, por lo que el narcotraficante no tuvo tiempo de apelar su traslado a Chicago.

Los defensores de ‘El Ratón’, Alberto Díaz Mendieta y Juan Humberto Ledezma hicieron estas afirmaciones a través de un comunicado compartido a medios en el que señalaron que el proceso de extradición de su cliente fue ilegal y violatoria de sus derechos fundamentales, ya que no se respetó el plazo de 30 días para impugnar mediante un amparo el acuerdo de la Cancillería mexicana.

En este sentido, Mendieta y Ledezma argumentaron que la tarde del 14 de septiembre se notificó a Ovidio Guzmán que sería entregado a las autoridades estadounidenses, tan solo unas horas antes de que se llevara a cabo el operativo de su traslado a la Unión Americana.

“El señor Ovidio Guzmán fue notificado de la determinación de la SRE (Secretaría de Relaciones Exteriores) la tarde del 14 de septiembre pasado, y el operativo para su traslado se llevó a cabo la mañana del día 15 de septiembre siguiente, sin que pudiera informar a su defensa sobre dicha determinación de extradición”, señalaron sus abogados.

La carta de los litigantes responde a las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien el lunes aseguró que el traslado del hijo de ‘El Chapo’ se debió a un convenio de colaboración entre México y Estados Unidos.

Cabe recordar que en enero de este año, Ovidio rechazó ser representado por abogados de oficio y, en su lugar, pidió que su caso fuera atendido específicamente por el abogado Alberto Díaz Mendieta, quien a lo largo de su trayectoria ha defendido a narcotraficantes y políticos.

PERFIL: Alberto Díaz Mendieta

De acuerdo con el portal Búho Legal, el abogado Alberto Díaz Mendieta es maestro en Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales con cédula profesional 5442612.

Según documentan medios locales, en 2017, Díaz Mendieta fue parte de la defensa del narcotraficante Víctor Manuel Félix Beltrán, alias ‘El Vic’, acusado de ser el operador financiero de Joaquín Guzmán Loera y sus hijos en la Ciudad de México, Jalisco y Sinaloa.

En aquel entonces, el litigante mexicano fue entrevistado por La Jornada respecto a la situación jurídica de ‘El Vic’ tras ser trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Por otro lado, Díaz Mendieta también fue defensor de la exsecretaria de Salud de San Luis Potosí y candidata de Morena a la gubernatura de esa entidad, Mónica Rangel, quien solicitó su asistencia legal en abril de 2022, luego de haber sido señalada de fraude, asociación delictuosa y abuso de funciones.

Tras declararse culpable, Rangel logró salir de prisión en mayo de ese año gracias a un acuerdo al que llegó con las autoridades.

Además de lo anterior, el nombre de Alberto Díaz Mendieta también aparece en el sitio web del Colegio de Abogados del Derecho Público y Privado de México, A.C., como presidente de la asociación.

Juan Clemente Morales

Sobre otro de los abogados de Ovidio Guzmán, Juan Clemente Morales, se sabe que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y que desempeña su profesión con la cédula profesional 4214597, de acuerdo con datos del sitio Búho Legal.

Según registra la revista Proceso, en 2015, Clemente Morales formó parte de la representación legal de ‘El Chapo’ durante el periodo en el que este escapó del penal del Altiplano en 2015.

Juan Humberto Ledezma

En cuanto al abogado Juan Humberto Ledezma, su nombre solo se menciona en una nota publicada por El Universal en julio de 2022, como parte del equipo legal de 10 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que fueron detenidos en Topilejo, en la alcaldía Tlalpan.