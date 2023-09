¿Ovidio Guzmán podría ‘compartir cárcel’ con su papá ‘El Chapo’ Guzmán?

Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera, ha sido extraditado a Estados Unidos, según informó el viernes el Departamento de Justicia estadounidense.

El fiscal general de EU, Merrick B. Garland, señaló a Guzmán López como líder del Cártel de Sinaloa y apuntó que la extradición era parte del esfuerzo para atacar las operaciones de ese grupo criminal mexicano.

Luego de este hecho, un exagente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) publicó una fotografía de Ovidio, apodado ‘El Ratón’, con el mensaje siguiente: “Bienvenido a Estados Unidos y disfruta la reunión familiar con tu padre”.

Ante esto, cabe la pregunta sobre si existe la posibilidad de que ‘El Ratón’ sea enjuiciado, procesado y enviado a la misma cárcel en donde su padre, ‘El Chapo’, cumple una larga sentencia en ese país.

Al respecto, el abogado penalista Rafael Peñalver explicó que sí es una posibilidad.

“Es muy posible. O si no es en esa misma cárcel, en otra igual de máxima seguridad. Pero estamos hablando de una de las personas que más quería capturar el gobierno norteamericano, una de las personas más difíciles debido al grupo tan violento que lo rodea, y se ha demostrado con sus previas acciones hasta dónde son capaces de llegar”, apuntó Peñalver en entrevista para Univision el viernes.

En julio de 2019, Joaquín Guzmán fue condenado a cadena perpetua, la cual cumple desde una prisión de máxima seguridad. Esto luego de ser hallado culpable de 10 cargos relacionados con la Ley de Drogas y una conspiración de homicidio.

El capo intentó apelar su sentencia, pero la Corte de Apelaciones de EU invalidó sus argumentos y reafirmó la sentencia en enero de 2022.

Con su extradición, Ovidio Guzmán López está ahora interno en el Centro Metropolitano Correccional de Chicago, ubicado al norte de Illinois.

¿En qué cárcel cumple su condena Joaquín Guzmán?

‘El Chapo’ Guzmán escapó en dos ocasiones de prisiones de máxima seguridad en México; después de su extradición, juicio y condena en Estados Unidos, el exnarcotraficante permanece en un lugar de supermáxima seguridad en Estados Unidos.

El centro penitenciario donde Guzmán Loera cumple su sentencia es la prisión federal ADX Florence, ubicada en Colorado. Y es considerada la cárcel más segura de EU y del mundo entero.

ADX es la única cárcel con la etiqueta de ‘Supermax’, porque nadie ha logrado escapar de ese lugar desde su apertura en 1994.

Joaquín Guzmán es actualmente el preso número 377 de ADX Florence. Como parte de su sentencia, vive en un encarcelamiento de 23 horas en su celda, con solo derecho a una hora de sol al día.

Además, el capo no tiene contacto con otros reos. Y como parte de las medidas administrativas especiales, no puede ver a su esposa, hijas y madre.

Apenas en agosto de 2023, Joaquín Guzmán presentó una carta al juez Brian Cogan, quien llevó su caso, en la que denunció que se están siendo violentados sus derechos humanos en este penal.

‘El Chapo’ ha pedido que se le entreguen documentos en español sobre su apelación con la que busca salir del penal donde vive en completo aislamiento. Y dijo que sufre discriminación por su pasado criminal y por no saber inglés.

El reclamo de ‘el Chapo’ se debe a que los fiscales que están a cargo de las reglas en el penal saben que solo puede comunicarse en español, y anteriormente habían garantizado a él que su abogada, Mariel Colón, podría entregar las copias en español; sin embargo, en junio no se lo permitieron.

¿Cuándo extraditaron a Ovidio Guzmán y qué sigue en su proceso?

Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de ‘El Chapo’, fue extraditado desde México a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023. Ahora se encuentra en un penal de Chicago.

Tras este hecho, se espera que tenga una audiencia inicial posiblemente el lunes 18 de septiembre.

Al respecto de esta audiencia inicial, el abogado penalista Alfredo Izaguirre señaló el viernes algunas de las opciones para ‘El Ratón’.

“El lunes en la corte inicial, me imagino que no le van a dar fianza, no sé si va a querer pelear la fianza con su abogado o si él mismo va a admitir que él no posee la posibilidad y sabe que el juez no le va a dar una fianza, dado a su estado de quién es él y los cargos y el perfil del caso. Él tiene dos opciones, una, él puede contratar a su propio abogado. Si contrata a su abogado, me imagino que los fiscales van a indagar para ver de donde han salido los honorarios de esos abogados, los honorarios no pueden ser del narcotráfico ilícito, tienen que ser fondos bienhabidos de trabajo. O puede decir que quiere un abogado de oficio”, explicó Izaguirre a Univision.

Además, señaló que es poco probable que se le otorgue un abogado de oficio debido a que se sabe que cuenta con recursos y propiedades, pese al origen de su dinero. " A lo mejor el juez no le da un abogado de oficio y lo obliga a contratar a un abogado privado”.

Sobre la posibilidad de que Ovidio pueda ser repatriado a México, el especialista negó que sea algo posible.

“El va a tener dos opciones, una, ir a juicio igual que el papá. O dos, declararse culpable y cooperar con Estados Unidos”, puntualizó para el medio.

Estados Unidos ha considerado a ‘Los Chapitos’, hijos de Joaquín Guzmán, como responsables de importar y distribuir drogas como parte de las labores que tienen en el Cártel de Sinaloa.

En mayo de 2023, una supuesta carta de ‘Los Chapitos’ fue dada a conocer en medios, donde estos negaron tener actividades en dicho cártel y rechazaron que se dediquen a traficar fentanilo hacia el país vecino, como acusa la DEA.

Es decir, los hijos de Guzmán Loera se habría deslindado de las actividades del Cártel de Sinaloa.