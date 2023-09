Será un gobierno ciudadano, no sólo de partidos: Xóchitl

Xóchitl Gálvez, virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, se dijo lista para la contienda, ya que confía en los resultados en su trayectoria en la política.

En entrevista en el programa EntreDichos de El Financiero Bloomberg, la senadora aseguró que “mi trabajo lo he hecho bien; a mí no se me ha caído el Metro. En ese sentido, como ingeniera, sé resolver problemas. Mis resultados fueron en el gabinete presidencial muy buenos. Como delegada tuve resultados. Como senadora he hecho mi trabajo”, sentenció.

Al hablar sobre su cambio de opinión, ya que había dicho que buscaría la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y no la Presidencia, señaló que en parte fue por haber ganado un amparo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de haberse convencido de que también podía competir ante la insistencia de ciudadanos.

“Había mucha gente ahí muy capaz entre los que estaban buscando”, señaló, y agregó que “a lo mejor yo pecaba de extrema humildad, de pensar que ahí sólo podían estar personajes con un cerebro del tamaño del mundo, y la verdad de las cosas es que logré un apoyo social”.

Al ser cuestionada sobre la inclusión de Marcelo Ebrard en la alianza entre el PAN, PRI y PRD, la abanderada de la oposición señaló que sería bienvenido, aunque no para ser el candidato presidencial, toda vez que se tardó en decidir.

“Me parece que si hubiera querido venir al Frente, lo debió haber hecho por lo menos hace seis meses, y participar en este proceso interno en el que yo participé.”, sentenció.

Por otro lado, al hablar de Claudia Sheinbaum, resaltó que la mayor diferencia es que la morenista tiene que hacer uso de la figura del Presidente para seguir creciendo.

Durante la conversación, sostuvo que en 2024 los ciudadanos van a elegir entre dos caminos para México, el de la continuación de la autollamada cuarta transformación, o el de tener un mejor país, aunque para esta segunda opción insistió en que se necesita a los ciudadanos.

“Aquí lo que está en juego es o quiere seguir con esto que ya conocimos: los abrazos y no balazos, los que alteran las cifras de covid para que no sepan cuántos se murieron y después te enteres que se murieron el doble, o quieres continuar con una estrategia que se construya con los ciudadanos y no sólo con los partidos”, sostuvo.