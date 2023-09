Xóchitl pedirá ‘vetar’ a los políticos que ‘manchen’ su candidatura presidencial

La senadora panista arremetió contra el presidente López Obrador por la gestión de PEMEX y por no detener los actos de corrupción durante su administración. [Fotografía. Especial]

La virtual candidata a la Presidencia del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, exigirá a las dirigencias del PAN, PRI y PRD ejercer su derecho a vetar a aquellos perfiles que pudieran ser postulados a un cargo de elección popular que sean “impresentables” y que pudieran restarle a su campaña rumbo a 2024.

La senadora del PAN, en entrevista para el programa La Silla Roja de El Financiero Bloomberg, dio a conocer que trabaja en la redacción de un manual donde establecerá sus obligaciones y derechos como virtual candidata de la oposición.

“Estoy escribiendo un manualito que espero tener esta semana de cuáles son mis obligaciones, pero también de cuáles son mis derechos, y yo creo que dentro de mis derechos sí es poder vetar a alguien impresentable. No es mi intención en este momento, pero voy a tratar de garantizar que esas listas o esos candidatos no te quiten (o no resten a su candidatura)”, adelantó.

La legisladora hidalguense criticó, por otra parte, a la virtual candidata a la Presidencia de Morena, Claudia Sheinbaum, cuyo exmarido Carlos Imaz fue uno de los protagonistas de los videoescándalos, en los que aparece recibiendo portafolios de dinero.

“El esposo de la señora (Sheinbaum) ahora coordinadora, defensora de la ‘4T’ lo vimos recibiendo portafolios de dinero. A su exmarido, pero en ese entonces era su esposo. Tú nunca has visto a mi marido recibiendo portafolios de dinero, porque mi mi marido trabaja en esta empresa dando mantenimiento de manera honesta”, remarcó.

“Entonces, qué prefieren los mexicanos, políticos que reciben sobres amarillos como los hermanos del Presidente, o un esposo que trabaja y una hija mía que trabaja, y no otros hijos que quién sabe de qué trabajan y quién sabe de qué viven”, expresó.

Para la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, el presidente Andrés Manuel López Obrador “vive en la Luna”, porque no se entera de que existe inversión privada en Pemex, sino además tampoco se entera de que hay corrupción en su gobierno”.

La senadora, por otra parte, de gira por Durango, insistió en que “están las puertas abiertas” en el Frente Amplio por México para Marcelo Ebrard.