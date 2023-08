AMLO busca ‘acelerar’ reforma al PJF

La reforma al Poder Judicial debe ser un tema para las campañas de 2024 de los legisladores y senadores, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Resaltó que el Poder Judicial requiere de una “renovación tajante”, y sólo puede ser por la vía democrática.

“Que los ciudadanos les pidan a los candidatos que hagan el compromiso de que, si llegan, van a aprobar una reforma constitucional para que los jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo”.

De no ser por la vía de la reforma, perfiló optar por la consulta popular, pero como la pregunta la debe aprobar la Suprema Corte “está muy complicado eso”.

Agregó que otra “preguntita” que se puede hacer a los aspirantes es si van a quitar los programas sociales. El Ejecutivo ha mencionado que tiene un plan C, que comprende que Morena tenga mayoría calificada en el Congreso y así poder enviar la reforma al Poder Judicial, y otras que ya le han rechazado.

“Peor con Piña”

El mandatario resaltó que el Poder Judicial está peor en el combate a la corrupción desde que Norma Piña asumió como presidenta de la Suprema Corte.

“Al principio estaba el presidente Arturo Zaldívar, y hablaba del combate a la corrupción, el nepotismo… Se da el cambio y ya de plano regresó, pues yo no diría que a lo de antes. Cuando estaba Arturo Zaldívar, si había un juez que estaba actuando de manera corrupta, se podía hacer algo”, aseguró.

Como ejemplo citó el caso de Eduardo Medina Mora, quien renunció como ministro en 2019 ante denuncias de presuntas transferencias millonarias a otros países.

Dijo que usan como excusa el que el Ejecutivo quería controlar a la Corte, y en el fondo sólo es para que se siga con la corrupción.

“Que no es un asunto personal, yo no tengo odio contra nadie, no odio yo, es un asunto de interés público, no es un asunto personal. Entonces, ella, para tener fuerza, los deja en completa libertad a los jueces y ya los jueces hacen lo que quieren, y a partir de entonces empiezan a liberar a presuntos delincuentes y empiezan a degradar aún más el Poder Judicial”.