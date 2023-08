LordLomas amenaza de muerte a AMLO: ‘Es un hombre feo y moreno; si puedo, lo mato’

Un sujeto que se identificó como Julio César Campos Quezada amenazó de muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador y agredió a simpatizantes de Morena en las calles de la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

En evidente estado de ebriedad, el hombre también profirió insultos misóginos contra Claudia Sheinbaum, calificándola como “gata” y presumió ser un “multimillonario” que tiene varias “casas en Miami”.

“Me supersurra, el gato, anciano, analfabeta de Andrés Manuel López Obrador. Me supercaga y si estoy en posibilidades de matarlo, lo mato. Firmado, Julio César Campos Quezada”, dijo la persona que ha sido bautizado en redes sociales como #LordLomas.

“Pinche Andrés Manuel me vale verga y lo vamos a madrear. ¡Lárguense de aquí! Jamás en mi vida voy a dejar que ese miserable anciano, estúpido, que no sabe ni hablar, me maneje”, añadió mientras balbuceaba con torpeza más insultos y realizaba ademanes soeces.

Las mujeres agredidas no respondieron a los insultos del hombre identificado como Julio César; sin embargo, el sujeto siguió gritando comentarios clasistas y discriminatorios contra el mandatario mexicano.

Asimismo, dijo que se uniría a Carlos Loret de Mola “para destruir” a AMLO.

“Mientras yo pueda, destruir a ese cabrón. Voy a trabajar con Loret de Mola para destruir a ese gato de mierda”, profirió.

¡Vaya vaya! El claro ejemplo del pensamiento chiquito y machista de la oposición #LordLomas y que conste que esto si es violencia de género y fomento al odio pic.twitter.com/vns97dXgXt — Victor Romo (@vromog) August 10, 2023

¿Multa por insultar a AMLO?

A inicios de este año, AMLO rechazó una iniciativa que pretendía cuadruplicar las multas a las personas que ‘injurien’ al Presidente de la República y a otros servidores públicos -como ministros, legisladores, gobernadores y secretarios de Estado-.

El mandatario mexicano rechazó tajantemente la propuesta y afirmó que vetaría el dictamen en caso de que llegue a sus manos.

el mandatario mexicano rechazó tajantemente la propuesta y afirmó que vetará el dictamen en caso de que llegue a sus manos.

Sin embargo, el titular del Ejecutivo ha afirmado que muchos de sus opositores son racistas y clasistas ‘de clóset’.