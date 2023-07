¡Uy, qué miedo! Xóchitl Gálvez advierte a AMLO: ‘Así viole la ley, no me encontrará nada’

Con un canto burlón, Xóchitl Gálvez, senadora del PAN y aspirante a la candidatura presidencial por la oposición, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador “tiene miedo” y de paso aprovechó para responder a los señalamientos de mandatario desde su conferencia matutina.

“El Presidente tiene miedo, tiene miedo... y ya se le notó”, cantó Gálvez entre risas este lunes 17 de julio.

La legisladora, ahora inscrita en el proceso interno de Va por México (PRI-PAN-PRD) para defender el Frente Amplio por México, dijo a medios de comunicación en el Senado de la República que el mandatario no ha detenido los ataques debido a que sus ‘corcholatas’ (como le dicen a los aspirantes a la Presidencia de Morena y aliados) “son de flojera, no son divertidas, no levantan y hacen más de lo mismo”.

Los comentarios de Gálvez llegan luego de que López Obrador lanzara una nueva cargada en su contra durante su conferencia matutina de este lunes 17 de julio, cuando dijo que la oposición quiere vender una farsa al decir que “una mujer que empezó vendiendo gelatinas ha logrado superarse”.

El mandatario mexicano continuó con los señalamientos sobre la funcionaria a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó el jueves 13 de julio no hacer comentarios sobre los aspirantes a la candidatura de Va por México, su pretexto fue que hasta la fecha no le ha llegado la notificación.

Y luego de que el viernes 14 de julio López Obrador difundiera información fiscal de Xóchitl Gálvez, la senadora respondió en el Senado que va bien. “No tiene de donde agarrarme, nunca me he robado un peso, no me va a encontrar nada, así se meta a mi información del SAT y así viole la ley... mi empresa (High Tech Services) es legal, se estableció hace 31 años, no tengo nada de qué avergonzarme”.

Gálvez dijo que sus hijos trabajan en la empresa, y de paso aprovechó para cuestionar en qué trabajan los hijos de López Obrador y cómo José Ramón López Beltrán paga la renta de 100 mil pesos para su casa en Houston.

“No me queda claro qué hacen, yo sí tengo claro que hago, yo soy empresaria hace 30 años y soy una empresaria honesta”, dijo Gálvez.