Sismo de 5.2 ‘despierta’ a México: ¿Por qué no se activó la alerta sísmica?

Un sismo magnitud 5.2 despertó a los habitantes de Guerrero, Morelos y entidades cercanas a las 7:44 horas de este domingo 16 de julio.

A través de redes sociales, el Servicio Sismológico Nacional (SMN) informó que el epicentro del temblor se ubicó 26 kilómetros al oeste de Ciudad Altamirano, en Guerrero.

Pese a tratarse de un sismo de magnitud considerable, el temblor fue casi imperceptible en la Ciudad de México. Sin embargo, habitantes de Morelos si se llevaron un susto, al percibirse el movimiento en la capital Cuernavaca, de acuerdo con Verónica Bacaz, corresponsal de El Financiero.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en CDMX?

A través de su perfil en redes sociales, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) detalló que el temblor de la mañana de este domingo no ameritó la activación de la alerta sísmica.

De acuerdo con la explicación, “no ameritó Aviso de Alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación”.

El SASMEX publicó una imagen en la que muestra que una veintena de sensores de la alerta sísmica sí se activaron; no obstante, la mayoría no reportó el temblor de este domingo.

¿Hay reportes de daños en CDMX por el sismo de hoy?

Tras el sismo magnitud 5.2 con epicentro en Guerrero, las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina realizó los protocolos de seguridad, luego de que se reportó una “ligera percepción” del temblor en algunas alcaldías de la Ciudad de México.

A las 8:04 de la mañana, el jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló: “Se registró un sismo con epicentro en Altamirano, Guerrero, con una magnitud de 5.5. Por su baja aceleración en la Ciudad de México casi no se percibió. Por lo tanto, no ameritó activación de la alerta sísmica. No se reporta ningún tipo de daño en la capital”.