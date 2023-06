Embajadora de México, Luz Elena Baños, hace ‘berrinche’ en sesión de OEA: ‘No me voy a sentar’

La representante de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños Rivas, protagonizó un bochornoso momento en la sesión donde se abordó el presupuesto que será asignado a la institución.

De acuerdo con la columna Berrinche diplomático de El Financiero, la diplomática alegó “ilegalidad”, acusó actuar contra “la ética y la moral”, se levantó y empezó a gritar: “¡No me voy a sentar!” luego de que su intento de bloquear el aumento al presupuesto de esa instancia no prosperara.

Sus acciones no fueron bien recibidas ni siquiera por aliados de México en la OEA. Fue el caso del representante de Argentina, Carlos Raimundi, quien argumentó que la reunión no era parte de un debate entre quienes buscan fortalecer a la organización y quienes quieren destruirla. También señaló que no se puede aludir a cuestiones morales en una discusión técnica.

En ocasiones anteriores, Baños ha expresado su inconformidad con la labor de la organización e incluso ha señalado al secretario general, Luis Almagro, de haber “dañado profundamente” al organismo.

“La OEA debería de ser una organización inclusiva, promotora del diálogo político, de la cooperación, la integración y el desarrollo de los Estados miembros, pero no lo es. Por el contrario, es un espacio donde se profundizan las diferencias y el aislamiento, y donde se impulsan agendas parcializadas”, dijo durante un encuentro regional en noviembre del 2021.

¿Quién es Luz Elena Baños?

Luz Elena Baños nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1959. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, maestra en International Service por la American University de Washington D.C. y maestra en Defensa y Seguridad Hemisférica por la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina.

Ha sido directora de Publicaciones Educativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y directora general adjunta de Cooperación Educativa y Cultural en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En el exterior se ha desempeñado como encargada de medios de la Embajada de México en Panamá, agregada cultural en la embajada de México en El Salvador y cónsul de comunidades mexicanas en el Consulado General de México en Miami, entre otros.

Del 2016 al 2019 fungió como directora General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la SRE.

En ese último año, el Pleno del Senado la ratificó como embajadora de México ante la OEA con sede en Washington, cargo que ocupa actualmente.