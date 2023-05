AMLO cobra pensión, pues ‘no soy millonario’

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió con un “no soy millonario” el que cobre la pensión para adultos mayores, pues es un derecho universal e instruyó que se den a conocer los ingresos de su cónyuge, Beatriz Gutiérrez Müller.

“Se dio a conocer lo de mi manifestación de bienes, y de inmediato salió que di a conocer que ya recibo la tarjeta de adulto mayor, y es cierto, ya la recibo porque ya me corresponde. Y aquí aprovecho a aclarar que el apoyo a los adultos mayores es universal; es decir, es a todos los adultos mayores”, dijo en su conferencia matutina de ayer, en Palacio Nacional.

Lo anterior, en referencia a la actualización de su declaración patrimonial, que por ley deben presentar todos los funcionarios públicos durante mayo.

De acuerdo con el documento que emitió en la plataforma Declaranet, tiene ingresos anuales por 1 millón 697 mil pesos, entre salarios y otras compensaciones, más 19 mil 310 pesos de la pensión para adultos mayores.

El mandatario presumió que su libro A la mitad del camino le generó regalías por 3 millones de pesos.

“Me rayé con este último libro, se vendió, no sé, pero como 300, 400 mil ejemplares. Ya voy a pedirle el último corte a la editorial. Porque me dan por cada libro 12 por ciento, ese es el contrato, no es mucho”, aclaró.

Aseguró que esa remuneración fue declarada, pero como parte de los ingresos de su esposa.

“Sí se manifestó, nada más que ese dinero, como otro, mi sueldo, lo administra Beatriz, porque yo no tengo, no uso, pues ella me administra, me da lo que necesito”, compartió.

Sin embargo, al ver el documento en su conferencia se dio cuenta de que no estaba y autorizó colocar la versión no pública con los datos de su esposa, pero ésta sigue sin aparecer en el portal Declaranet.

Destacó que cuando concluya su encargo sólo vivirá de la pensión que le otorgue el ISSSTE porque –recordó– ya no hay pensión para expresidentes.

En la conferencia, también aseguró que acatará la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se le ordena bajar fragmentos de la mañanera por llamar al voto y lograr su plan C; es decir, que Morena tenga mayoría en el Congreso.

“Pues somos respetuosos de la decisión, acataremos las medidas. No sé exactamente lo que dije y que nos están prohibiendo”, aseguró.

La semana pasada, el tribunal dio revés a una decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) para no dictar medidas cautelares contra el Presidente, cuando en dos conferencias expresó que la gente podría optar entre lo que es la transformación y lo que ofrece la oposición.

En esa ocasión el Presidente negó estar llamando al voto y aclaró que sólo contrasta lo que representa su gobierno y lo que había en el pasado.

“Yo he hablado de lo importante que es la transformación de México, porque lo que existía antes era completamente ilegal, injusto. Lo que existía antes era un régimen de corrupción. México era saqueado por una banda de malhechores”, dijo el pasado 15 de mayo.