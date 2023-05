Rosario Robles gana amparo… pero la Fiscalía lo impugna para reaprehenderla

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó ya un amparo que obtuvo Rosario Robles, que dejó sin efecto la orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

De acuerdo con los estados electrónicos del Poder Judicial de la Federación la FGR, busca que se anule el amparo y quede vigente la orden de aprehensión contra la extitular de la Sedesol y Sedatu.

En días pasados, Eutimio Ordoñez, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, emitió la sentencia en la que estimó una serie de violaciones en agravio de Robles.

Según la resolución, ni la FGR ni el Juez que concedió en 2020 la orden de captura contra Robles pudieron probar la existencia de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, y mucho menos que Robles los cometió.

“Los argumentos no son claros pues no se precisan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ningún ilícito, no se precisa en qué datos de prueba están soportadas cada una de las valoraciones que se hizo”, dice la sentencia.

Asimismo, el juez Ordoñez estimó que la FGR violó los derechos constitucionales de Robles al solicitar una orden de aprehensión en su contra cuando ella estaba localizable, pues estaba presa en el penal de Santa Martha Acatitla.

Con esta resolución Robles Berlanga gana una batalla más en la cadena de acusaciones que la llevaron a prisión por tres años acusada de omisión para evitar un desfalco al erario por más de 5 mil millones de pesos.