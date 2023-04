AMLO anuncia que se protegerá información de Sedena y Marina por ‘espionaje del Pentágono’

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno “protegerá” toda la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina debido a que su administración es víctima de ‘espionaje’ por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Tenemos que cuidar nuestra información por seguridad nacional, ya tomé esa decisión. Vamos a cuidar la información de la Secretaría de Marina y Defensa porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA”, acusó desde Palacio Nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano reclamó que medios de información nacionales y extranjeros han difundido información sensible obtenida a través de hackeos y espionaje de Estados Unidos con el propósito de desestabilizar y debilitar a su gobierno, así como violar la soberanía de México.

Sin embargo, dijo que no presentará denuncias formales por estos casos, ya que no desea convertir en “mártires” a espías ni a “empleados de agencias extranjeras”. “Lo que queremos es no facilitarle el trabajo a los que están espiando”, insistió.

De acuerdo con el mandatario, las agencias estadounidenses llevan a cabo un plan injerencista y utilizan como instrumento a la prensa “vendida o alquilada”, a los grupos de intereses creados y a los “corruptos que quieren regresar por sus fueros para seguir robando”. “No vamos a quedarnos con los brazos cruzado”, sentenció.

Finalmente, el mandatario aclaró que no habló de este tema con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, durante el encuentro celebrado este 17 de abril. Ambos funcionarios se reunieron después de que el presidente acusara una “intromisión abusiva” por parte de la Administración y Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) al infiltrarse durante el último año y medio en el Cártel de Sinaloa y la red “Chapitos”, conformada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para investigar el tráfico de fentanilo.