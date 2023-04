DEA se infiltró al Cártel de Sinaloa y red de ‘Chapitos’ para investigar tráfico de fentanilo

Hace unos días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra cabecillas del Cártel de Sinaloa, entre ellos, los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán también conocidos como los “Chapitos”. De acuerdo con su informe, esta organización criminal dirige la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo, pero ¿cómo llegó a esta conclusión?

Según detalla el informe de la dependencia del pasado 14 de abril, durante el último año y medio, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)se infiltró proactivamente en el cártel y la red “Chapitos”, obteniendo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización.

“Las acusaciones de hoy envían un mensaje claro a los ‘Chapitos’, el Cártel de Sinaloa y las redes criminales de drogas en todo el mundo de que la DEA no se detendrá ante nada para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y la seguridad y la salud del pueblo estadounidense”, dijo la gestora de la DEA, Anne Milgram, en un mensaje.

De acuerdo con la funcionaria, los “Chapitos” fueron pioneros en la fabricación y el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, inundando al país de esta droga durante los últimos ocho años y provocando la muerte de cientos de miles estadounidenses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la operación de abusiva y prepotente e insinuó que se llevó a cabo sin consentimiento del Gobierno Federal.

“Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo, cómo van a estar espiando, que no hasta bajaron un globo de China ya en Estados Unidos, nosotros no hacemos eso pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además para saber qué están haciendo nuestras instituciones de Seguridad”, sentenció este lunes.

Sin embargo, adelantó que su gobierno no emitirá reclamo alguno contra la agencia sino que más adelante informará sobre las condiciones del trabajo de colaboración que llevarán a cabo ambos gobiernos para combatir el tráfico de fentanilo.

Los cargos están dirigidos contra 28 integrantes del cártel, entre ellos los cuatro hijos de Guzmán Loera: Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López.

Así es como el Cártel de Sinaloa trafica fentanilo a EU

Según la información obtenida por el Departamento de Justicia, El Cártel de Sinaloa operaba como una afiliación de traficantes de drogas y lavadores de dinero que obtienen precursores químicos, en gran parte de China, para la fabricación de drogas sintéticas. “Producen drogas en México, las trasladan a los Estados Unidos y recolectan, lavan y transfieren el dinero generado por el narcotráfico”, indicó.

Tras el arresto de Guzmán Loera en enero de 2016 y su extradición a los Estados Unidos en enero de 2017, se alega que sus hijos asumieron el control de la organización y transportaron consistentemente cantidades letales de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo al país del norte a través de aviones de carga, aeronaves privadas, submarinos, otras embarcaciones sumergibles y semisumergibles, portacontenedores, embarcaciones de suministro, lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras, autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractores, automóviles, así como en embarcaciones interestatales, comerciales y privadas.

Asimismo, mantuvieron una supuesta red de correos, túneles y escondites en todo México y los Estados Unidos para importar drogas. Estas operaciones se llevaron a cabo durante más de una década y media.