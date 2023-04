Historia de Notimex: De las olimpiadas a darle voz a las izquierdas en México y cerrar en 2023

El gobierno de México anunció la desaparición de la agencia Notimex el viernes 14 de abril, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que su administración no necesita de una agencia de noticias y que los trabajadores serían liquidados conforme la ley.

“Se está llegando a un acuerdo porque la verdad nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era en la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso... Además, desde que entramos, hay un conflicto laboral. No es algo que nos haga falta como gobierno. Tenemos la mañanera, aunque no les guste”, dijo el mandatario.

Notimex desaparecerá luego de casi 55 años de historia, los últimos tres años de su existencia estuvo en huelga tras la llegada de la directora Sanjuana Martínez y los conflictos que hubo con el sindicato.

¿Qué tienes que saber sobre la historia de Notimex?

Fundada en agosto de 1968, meses antes de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, Notimex era una sociedad anónima con participación mayoritaria del Gobierno, con el objetivo de proveer información organizada y centralizada sobre el evento deportivo.

Raymundo Riva Palacio escribió en su columna de este lunes 17 de abril que Notimex cubrió muchos de los huecos de información que habían en México y que no atendían los noticieros y periódicos existentes.

A pesar de que la información era oficialista, principalmente en los primeros 20 años, el periodista de El Financiero explicó en su columna que en 1988, con la llegada del expresidente Carlos Salinas de Gortari y su necesidad de legitimarse tras las polémicas elecciones de las que hasta la fecha se sospecha un posible fraude, hubo una apertura para la creación de contenido periodístico.

Riva Palacio señaló que él asumió la dirección de Notimex a cambio de que no hubiera censura, así como escenarios de cobertura. “Lo cumplieron cabalmente y aceptaron informaciones negativas para el gobierno, algunas incluso que periódicos influyentes habían optado por no publicar”, dijo.

Notimex y el espacio a las izquierdas pese a su corte oficialista

Riva Palacio señaló que gracias a los movimientos que hubo en Notimex se logró que por primera vez se transmitieran las acciones y declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, una de las principales figuras de la oposición, que venía de perder las elecciones contra Salinas de Gortari.

“Se dejaron de consultar informaciones delicadas y se trabajó bajo criterios periodísticos, que permitieron tener noticias exclusivas como la detención de Joaquín Hernández Galicia, la Quina”, escribió el priodista.

En su columna, el periodista señaló que gracias al rigor periodístico, así como el cumplimiento de las autoridades en el apoyo presupuestal “muchos de sus periodistas obtuvieron trabajos con medios internacionales; otros avanzaron hacia puestos ejecutivos de medios mexicanos. No era propaganda lo que se hacía, era periodismo”.

Raymundo Riva Palacio criticó el accionar de Sanjuana Martínez, y dijo que era inconcebible que “haya sido incapaz de llevar a resolver un conflicto con el sindicato al que acusa de corrupción, y evitar que la empresa se pudriera”. Además señaló que fueron sus limitaciones prácticas y conceptuales las que la llevaron a decir que el cierre de Notimex “era la decisión más adecuada”.

Con información de Raymundo Riva Palacio.