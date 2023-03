Clásico Mundial de Beisbol: AMLO felicita a la selección mexicana; ‘Casi tocamos el cielo’

El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la selección mexicana de beisbol luego de que terminara su participación en el Clásico Mundial tras perder 6 carreras a 5 frente a Japón en la semifinal.

“Tuve la dicha de ver todo el partido, apasionante como es el beisbol. Coincidimos en eso, estuvimos a punto de ganarle a uno de los mejores equipos del mundo. Fue destacadisima la participación de los mexicanos, de quienes representaron a nuestro país... entregaron todo y merecían el triunfo”, dijo el mandatario.

López Obrador, entusiasta del beisbol, dijo que nunca antes se tuvo un papel tan destacado en un campeonato mundial del deporte, por lo que mandó un abrazo a los jugadores.

“Ya saben cómo es este deporte, no es medias tintas, no es para blandengues, no es para mediocres, es para ganar y perder, no hay punto medio”, dijo.

Además agradeció a Benajmín Gil y a Randy Arozarena, así como a todos los participantes en el encuentro, ya que “estamos hechos de cabeza, de corazón y de... carácter”, dijo mientras apretaba el puño con su mano derecha.

México perdió contra Japón luego de estar arriba en el marcador a lo largo del encuentro. Fue en la última entrada que los nipones marcaron un doblete, es decir, dos carreras, con las que le dieron la vuelta al encuentro.

México llegó a la novena baja con ventaja 5-4 y con Giovanny Gallegos como el pitcher cerrador, sin embargo Murakami le conectó un doblete para dar la voltereta y el pase a la final, donde enfrentarán mañana a Estados Unidos.

“Es beisbol, hay que quitarnos la gorra. Ambos equipos tuvieron tremendo juego. Japón avanza, pero el mundo del beisbol ganó hoy”, comentó el manager Benjamin Gil. “La familia mexicana dejó todo en el terreno. Estuvimos a nada de ganar el partido. Estoy orgulloso de los jugadores, del staff y toda la directiva que formó el equipo”.

