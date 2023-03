Diputada de Morena pide mayor análisis sobre el cabotaje

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) han señalado que la aprobación del cabotaje debe ocurrir para tener un menor costo en los boletos de avión, la coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena en la Comisión de Infraestructura en la Cámara de Diputados, Alejandra Pani, estima que las modificaciones a la ley no deben concretarse.

“Yo creo que no debe pasar el cabotaje, tenemos que hacer un análisis más claro, con más información para poder tener más herramientas y poder decir sí o no, en lo particular, hasta donde yo he leído, hasta donde sé, creo que no debe de pasar”, refirió la diputada en el marco del Foro “El Futuro de la Aviación Nacional: Desafíos y Alternativas”, organizado por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y la Fundación Friedrich Ebert en México.

El cabotaje permitiría, en caso de ser aprobado, que las líneas aéreas extranjeras pudieran realizar vuelos al interior del país, lo que, de acuerdo con la industria aérea nacional, impactaría negativamente a las líneas aéreas ante un escenario de competencia desleal.

Pese a ello, el gobierno ha mantenido la incorporación del cabotaje al marco legal y ha argumentado que la eliminación de la prohibición que pesa sobre esta práctica permitiría a México recuperar la categoría 1 en seguridad aérea, una afirmación que ha sido, reiteradamente, calificada como falsa por el Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM).

Razones en contra del cabotaje

“Nosotros estamos seguros de que el cabotaje es completamente innecesario y es un sabotaje a la propia ideología de esta transformación de la vida pública de México”, dijo Ángel Catzin, presidente del CPAM en el marco del Foro realizado este lunes.

En tanto, la diputada Pani insistió en que se debe contar con información técnica, así como la participación de otras dependencias, como la Secretaría de Hacienda, para poder legislar con los conocimientos necesarios.

Por otro lado, el diputado Emmanuel Reyes, también de Morena, dijo que el próximo jueves vence el plazo para la dictaminación de la propuesta de cabotaje presentada por López Obrador e indicó que probablemente se solicitará una prórroga para poder ampliar el dictamen.