Arrecian las críticas en el mundo por reforma a INE

WASHINGTON, DC.- The Financial Times, uno de los diarios financieros más influyentes del mundo, se sumó ayer al creciente coro de críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso mexicano por la aprobación del plan B de la reforma electoral, como lo habían hecho antes legisladores y medios informativos de Estados Unidos.

En su editorial La democracia ganada con esfuerzo en México está en peligro, el rotativo hizo un llamado al presidente Joe Biden a alzar su voz “contra el ataque de López Obrador a las instituciones”.

“Es hora de que los aliados y amigos de México hablen. La Unión Europea (UE) debe encontrar su voz, pero lo más importante es Estados Unidos, el vecino de México y su mayor socio comercial. La administración de Biden ha sido encomiablemente sólida al denunciar el creciente autoritarismo en América Central, pero curiosamente silenciosa sobre el mismo fenómeno en su aliado latinoamericano más importante. Esto debe cambiar”, remató.

Por otra parte, en una declaración bipartidista conjunta, los presidentes de los comités de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el demócrata Bob Menendez, de Nueva Jersey, y el republicano Michael McCaul, de Texas, acusaron al Legislativo mexicano de poner “en peligro el futuro de las instituciones democráticas de su país, regresando a México a su pasado oscuro de elecciones controladas por el presidente, no sólo retrasando el reloj de su democracia, sino también el de las relaciones entre nuestros países”.

“A pesar de su esperanza de ser recordado como un demócrata y defensor de los más vulnerables del país, los esfuerzos continuos de López Obrador para quebrantar la autonomía e independencia del INE ciertamente cimentarán su herencia como todo lo contrario”, finalizaron.

Antes, The New York Times había publicado que el plan B preocupa al gobierno del presidente Joe Biden, pues representa un “golpe” al INE y socava las instituciones independientes de México.

El diario sostuvo que los cambios reducirán el personal del organismo electoral, disminuirán su autonomía y limitarán su capacidad de descalificar a los candidatos que quebranten leyes electorales.

“La embajada de Estados Unidos en México ha estado enviando informes a Washington en los que se evalúan las posibles amenazas a la democracia en el país, según tres funcionarios estadounidenses que no estaban autorizados a hablar públicamente”, aseguró The New York Times.