Marcharán en 96 ciudades del país y el extranjero

En la manifestación del próximo domingo en el Zócalo capitalino y 96 ciudades, tanto en el país como en el extranjero, los ciudadanos expresarán la urgente necesidad de que los ministros de la Corte declaren inconstitucional el Plan B electoral que busca “destazar” al Instituto Nacional Electoral.

El cofundador de Unidos y Sociedad Civil México, Gabriel España, en entrevista telefónica con EL FINANCIERO, comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, al no tener resultados positivos de gobierno, busca influir sobre el árbitro electoral y controlar los comicios presidenciales del 2024, a la usanza de lo que ocurrió en México en los años 70 y 80.

De acuerdo con el activista, hay mexicanos que radican en el exterior que están preocupados por el retroceso que se pretende dar con el ‘Plan B’, impulsado por López Obrador, al sistema electoral mexicano.

Ante ello, puntualizó, se prevé que también haya manifestaciones en ciudades de la Unión Americana como Florida, Washington D.C., Nueva York, Houston, San Antonio, Los Ángeles, San Diego y Chicago; así como en ciudades de Europa como Madrid, Barcelona, Sevilla, París, Lisboa y Londres.

“Hay bastante indignación de parte de muchos de los mexicanos que están residiendo en Estados Unidos porque este ‘Plan B’ pretende imponer límites a muchas de las libertades electorales que los mexicanos en el extranjero han ganado. Una de ellas es lograr una credencial para votar. Esta propuesta (el ‘Plan B’) pretende que se pueda ejercer el voto en el extranjero incluso con tu pasaporte, lo cual abre un abanico de descontrol en las elecciones muy grande, por un lado.

“Por otro, que exista una preselección de los mexicanos que puedan votar en el extranjero que estaría a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). No tiene nada que ver la SRE en ningún tema electoral y en un derecho que es de los mexicanos. Las elecciones en el extranjero son producto del trabajo de muchísimas mujeres y hombres que desde Estados Unidos hicieron presión para poder ejercer su voto desde fuera de México, y esto fue en el 96 cuando empezó a ver votos”, consideró.

Para Gabriel España, “nos preocupa, y es algo que también lo vemos en los grupos de mexicanos en el exterior, es ver como esta ola a nivel global de gobiernos autoritarios, ha habido un regreso de los gobiernos autoritarios que militarizan, que destruyen las instituciones, que atacan a la prensa y atacan los derechos de las personas, y desgraciadamente no es sólo México, (...) aunque México es un caso mayúsculo porque nos afecta como mexicanos. Esto es algo que no debemos de permitir en México”.

Lamentó, por otra parte, que el presidente López Obrador haya descalificado al ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz, quien será uno de los oradores en la marcha del próximo 26 de febrero, al llamarlo “corruptazo, conservador e hipócrita”.

“Estamos viendo que desde, el régimen, por manual y disciplina, se denuesta a quien piensa diferente y claramente el ministro en retiro piensa diferente, tiene su propia visión, es una persona que incluso cuando estuvo en funciones fue un promotor de los derechos y las libertades de los mexicanos, y no me extraña en absoluto que desde el régimen sea blanco de ataque”, comentó.

AMLO ‘baña’ en insultos a convocantes a movilización

Diana Benítez

“Corruptazo, conservador, hipócrita “, fue como definió el presidente Andrés Manuel López Obrador al exministro José Ramón Cossío, quien será orador en la manifestación contra el plan b de reforma electoral, que se realizará el próximo domingo en el Zócalo.

Durante su conferencia de ayer, el mandatario reprochó que el ministro vaya a estar en la manifestación.

Recordó que el ministro fue de los que frenó la investigación del caso del incendio en la Guardería ABC, en Sonora.

“Estamos hablando de la pérdida de vidas de niñas, de niños, un asunto lamentable completamente”.

Por cuarta vez en la semana, el mandatario criticó la manifestación, insistió en que el fondo es agruparse en su contra y no la democracia, bandera que han agarrado de pretexto.

“Qué bueno que se agrupen, y se ejerza el derecho a la manifestación, eso es la democracia”

Además, destacó que es una manifestación convocada por el expresidente Vicente Fox y Felipe Calderón.

Se mofó adelantando que seguramente Fox estará agarrado de la mano de Alejandro Moreno, líder del PRI.

De igual forma, consideró que los periodistas Héctor Aguilar Camín, León Krauze y Carlos Loret de Mola; Marko Cortés, líder del PAN; la senadora Claudia Ruiz Massieu; y el académico José Woldenberg estarán “todos agarraditos de las manos”.

“¡Agárrense de las manos!”, coreó en la tonalidad de la canción de José Luis Rodríguez ‘El Puma’.

A pesar de las críticas que lanzó hacia la manifestación, resaltó que no se puede desestimar a la oposición.

“No hay que menospreciar la fuerza del bloque conservador, sería un error subestimar lo que representan.

“Ellos están financiados por la oligarquía, tienen mucho dinero, cuentan a veces hasta con financiamiento de gobiernos extranjeros, tienen de su lado a la mayoría de los medios de información, cuentan también con el apoyo de los intelectuales orgánicos y hay una tradición de pensamiento conservador en México”.

Durante la semana, estimó que este grupo tiene entre 25 y 30 millones de personas.

Además, el mandatario acotó que no estará en la Ciudad de México durante la manifestación, pues estará en gira de supervisión del Tren Maya.

Marcha Andrés Manuel López Obrador, presidente de México (ESPECIAL)

Ofensas del Presidente “muestran su enojo”: Beatriz Pagés

Víctor Chávez

Las descalificaciones y los insultos del presidente Andrés Manuel López Obrador desde sus conferencias mañaneras contra convocantes a la marcha del domingo 26, en defensa del INE y contra el Plan B de sus reformas electorales, “muestran su enojo, su desesperación y nerviosismo porque sabe que su gobierno fracasó”, afirmó Beatriz Pagés Rebollar.

Convocante a la concentración, a través del colectivo Sí por México, la periodista y ex militante del PRI -partido al que renunció hace cuatro años por estar en contra del proceso que eligió a Alejandro Moreno como presidente- será oradora en la concentración, y anticipó que “habrá un Zócalo lleno y representará una derrota más de este gobierno autoritario, arbitrario y autocrático, que no tolera la disidencia y la opinión distinta a la ´verdad absoluta´ del Presidente de la República”.

“El presidente, cuando dice este tipo de cosas, expresa su desesperación y su nerviosismo. Le preocupa la marcha, sobre todo después del éxito que tuvo la gran movilización del pasado 13 de noviembre, en la que quedó demostrada la gran inconformidad que hay a nivel nacional por la reforma electoral que pretende desaparecer y debilitar al INE, para imponer el triunfo de Morena en el 2024 como sea y al costo que sea”, expuso.

En entrevista con EL FINANCIERO, quien fuera también una de las coordinadoras de la campaña presidencial del tabasqueño Roberto Madrazo, acusó al presidente de tener “una mentalidad primitiva”.

Pero, “vamos con una absoluta civilidad, con una actitud pacífica y quienes hablaremos seremos muy respetuosos, pero muy firmes; porque tenemos que levantar la voz ante la amenaza de un fraude electoral, de que se pretende desmembrar al INE para impedir que tenga la estructura operativa necesaria para impedir un fraude en el 2024, como es el que está fraguando el presidente y su partido Morena”.

“Está preocupado, porque si está tan seguro de estar haciendo un buen gobierno, ¿para qué impulsó una reforma electoral para dar ventaja a su partido político. Está preocupado porque sabe que están creciendo en el país los votos en contra de Morena, y porque sabe que su gobierno está derrotado, que no ha dado resultados en salud, economía, educación y que está descalificado porque ha dejado en el olvido a los que menos tienen y a las víctimas de la violencia”, expuso la ex diputada federal priista.

Insistió en que “es la razón de su nerviosismo, y cuando él se pone nervioso se desespera, y cuando se desespera comienza a insultar a todos. El suyo es un gobierno de denostación, de injurias, que utiliza la agresión y el poder para dividir y polarizar”.

“Hay decirle que a lo mejor se mordió la lengua al llamar a otros corruptos. Su discurso está desgastado y trillado y aquí se trata de ir en defensa de una institución como es el INE y a eso vamos al Zócalo”.

Su discurso de que el INE es muy caro, con altos sueldos y un oneroso presupuesto, “fue hecho y fabricado para satisfacer a su mercado electoral”, y “lo que hizo no es una reforma, sino sólo desbarata al INE”. “Tiene una mentalidad primitiva que piensa que no es importante invertir en democracia”, criticó.

Marcha Beatriz Pagés, activista (Especial)

“Plan B de AMLO lesiona, golpea y debilita al INE”: Guadalupe Acosta Naranjo

Víctor Chávez

Con “un discurso popular, electorero y que vende entre su clientela”, el presidente Andrés Manuel López Obrador “descalifica, agrede y odia a la sociedad civil que no piensa como él y que se manifestará en el Zócalo el próximo domingo contra su gobierno”, acusó Guadalupe Acosta Naranjo.

Exdirigente nacional del PRD, alejado hoy del partido, dedicado a una consultoría política que brinda servicios a empresas, legisladores y a otros sectores, como impulsor del Frente Cívico Nacional afirmó que “estamos en contra del Plan B de la reforma electoral del Presidente porque “no mejora al INE, lo lesiona, lo debilita, lo golpea”. “Es lo que observamos nosotros y cientos de miles de ciudadanos y si esto no tuviera una razón de ser, la convocatoria caería en el vacío”.

En entrevista con EL FINANCIERO, sostiene que “Andrés Manuel no tiene argumentos, sólo insultos, epítetos”, pues, primero “estudiosos del derecho electoral y constitucional ven esta reforma como un gran retroceso en la vida política nacional. Por eso vamos a recurrir a los instrumentos legales que tenemos, como las controversias y las acciones de inconstitucionalidad, que ya la Suprema Corte admitió y hasta declaró suspensión”.

Segundo, “nos acusa de corruptos a todos los convocantes a la manifestación, pero al menos a mí no me queda el saco, porque yo no salí en un video como Pio recibiendo dinero, no salí en otro video como Martiniano, sus dos hermanos, no salí en otro video como Esquer, su secretario particular, ni salí en otro video como Bejarano, su anterior secretario particular”.

Tampoco “yo no soy Manuel Bartlett, al que se le cayó el sistema; yo no vivo en la ‘casa gris’; yo no vivo en un Palacio Nacional. A mí el saco no me queda, debería voltear a su alrededor cada que habla de estos temas y hacer una pequeña reflexión de que si no ve que ´el Rey va desnudo´”.

Tercero, si el presidente cuestiona que el INE es muy caro y que sus consejeros tienen muy altos salarios, pues sale más caro mantener la vida del Presidente en Palacio Nacional, son ocho millones de pesos al mes. Es también más caro tener el absurdo de una refinería cuando estamos a punto de llegar a las energías limpias en todos lados”.

“El austericidio en el que el presidente piensa, por ser eso muy popular y electorero que vende entre su clientela, consiste en decir que los políticos son muy caros, los partidos son muy caros, el INE es muy caro; entonces él debería vivir en su departamento y no tener que mantenerlo en Palacio Nacional”, reprochó.

Reconoció que, es verdad también que “como sociedad civil estamos en busca de conformar una coalición amplia para la elección del 2024″, porque “sólo con la lucha de los partidos políticos no se va lograr el triunfo”, estimó.

“Estamos abiertos al diálogo, pero el presidente no reconcilia, es un presidente que odia. Es al revés de lo que él dice, el rencor es su fuerte. Ese es su problema”, subrayó.

“No se vale que el América quiera poner al árbitro, ni que las reglas las pongan las Chivas. Al rato van a querer a los llamados ‘siervos de la nación’ instalando casillas”, expuso.

“Es necesario que Corte declare la inconstitucionalidad”: Ana Lucía Medina, miembro de Sociedad Civil México

Pedro Hiriart

La suspensión que otorgó el ministro Alberto Pérez Dayán para que el Plan B electoral no sea aplicado en las elecciones del Estado de México y de Coahuila es un primer paso, pero no es suficiente para los organizadores de la manifestación en favor de la democracia.

En entrevista con EL FINANCIERO, Ana Lucía Medina, parte de la organización Sociedad Civil México, afirmó que este es un primer paso, aunque insistió en que es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare los cambios como inconstitucionales.

“Lo que esperamos de la SCJN es que las declare inconstitucionales, y este es un primer paso, a reserva de leer lo que se decidió. Pero creo que es una buena noticia y esperamos que la Corte resuelva lo evidente, que es inconstitucional”, señaló la activista una vez que se dio a conocer el anuncio.

En este mismo sentido, Medina insistió en que existen diferentes elementos que prueban que los cambios propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la ley electoral van en contra de lo que dice la Carta Magna.

“Son evidentes las inconstitucionales en todo el paquete de reformas, tanto en las que ya entraron en vigor como las que tienen que ser publicadas por el ejecutivo”, sostuvo.

Durante la conversación, la activista señaló que es evidente que el Plan B es inconstitucional, por lo que la corte debería de reconocer que estas normas no pueden ser aplicadas.

Por otro lado, le dijo a este diario que no tiene sentido responder a los dichos de López Obrador, por lo que se debe de buscar a otros interlocutores.

“No podemos reaccionar manifestándonos contra él (presidente) y responderle porque no tiene caso. Eso solamente alimenta la necesidad que tiene él de siempre tener frente a sí a un enemigo a quien atacar”, resaltó Medina.