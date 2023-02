Acusa Sheinbaum calumnias en medios

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno y aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República rumbo a la elección de 2024, rechazó, en el cierre de su gira de promoción por las 16 alcaldías de la capital en Cuajimalpa, “las mentiras” y “calumnias” en su contra tanto en medios como en redes sociales.

Acompañada por la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, y el alcalde de Cuajimalpa, el priista Adrián Rubalcava Suárez, la funcionaria, entre gritos de “¡presidenta, presidenta!”, negó que su gobierno haya reducido la inversión en el mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Quiero primero platicarles de algunas mentiras que se han dicho por ahí. Miren, se ha dicho que el Metro de la Ciudad de México no tiene recursos, que no se le da recursos para mantenimiento, que por eso tiene muchos problemas. Bueno, les voy a decir por qué es mentira. Primero no le hemos quitado recursos al Metro, al contrario, cada año ha tenido más recursos, pero además estamos haciendo tres obras muy importantes para el Metro”, dijo.

De acuerdo con Sheinbaum Pardo, el objetivo de su gira por las 16 alcaldías de la capital era “platicar algunas de las acciones que hemos hecho, aclarar algunos temas que a veces, ya saben, los medios de comunicación o algunas redes sociales, que no nos quieren, difunden de manera calumniosa, y es importante aclararlo”.

La Jefatura de Gobierno de la capital informó que más de 130 mil personas asistieron al recorrido de Sheinbaum Pardo por las 16 alcaldías.