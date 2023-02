Deportaciones masivas a México podrían llegar a 40 mil al mes

En caso de consolidarse lo revelado por The Washington Post sobre que Washington está negociando con la administración de López Obrador un acuerdo para llevar a cabo deportaciones masivas, la crisis estructural que ya existe en materia migratoria podría empeorar, pues no se podrían recibir hasta a 40 mil migrantes al mes y México no tiene la capacidad real para recibirlos.

En días pasados, el citado periódico estadounidense dio a conocer que el gobierno de Joe Biden está tratando de llegar a un arreglo con las autoridades mexicanas para enviar a migrantes centroamericanos y sudamericanos a nuestro país de forma masiva.

Al respecto, Martín Íñiguez, experto en migración de la Universidad Iberoamericana (Ibero), advirtió en entrevista con El Financiero que el número de migrantes que llegarían a México cada mes podría ascender a 40 mil entre los deportados por los programas Título 42 y Quédate en México, más los que lleguen a ingresar de manera irregular al país.

Esto contrasta con las 25 personas que entraron de forma irregular a México durante enero de este año, apuntó Íñiguez.

Al respecto, el experto insistió en que México no está preparado para recibir a más migrantes expulsados de la Unión Americana.

“Mira tan solo en ese momento todos los albergues que hay para migrantes en la parte fronteriza le hace Tijuana este Saltillo Reynosa todos todos están rebasados, ya no te digo la frontera sur, que está doblemente peor”, sostuvo el académico.

Por su parte, Javier Urbano, académico del departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, señaló que con esta posible nueva llegada de migrantes se estaría empeorando la crisis estructural que ya existe en el país en esta materia.

En entrevista con este diario, el experto señaló que “hablamos de un Estado, desde hace mucho tiempo, que no solo se ha vuelto limitado, incompetente y que a la luz de los hechos parece que ya ha declinado de su responsabilidad”.

En este sentido, sentenció que “en términos migratorios, urge que termine este gobierno”, y sostuvo que la administración entrante deberá de poner mayor atención a este problema, que parece en estos momentos no se está entendiendo la gravedad del asunto.

Apenas a inicios de enero pasado, cerca de 2 mil migrantes, en su mayoría haitianos, dieron “portazo” en las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas, pues se dijeron desesperados tras llevar semanas esperando a que les otorguen una identificación provisional para poder permanecer en el país sin ser detenidos.

Los indocumentados se brincaron muros y tumbaron vallas para exigir que le den trámite a sus peticiones.

Situaciones similares se vivieron a finales del año pasado en la frontera norte, cuando elementos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos dispararon balas de goma en contra de venezolanos que se acercaron al límite entre ambos países en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Biden niega versión sobre repatriaciones

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, rechazó que su gobierno vaya a implementar deportaciones masivas de migrantes, como afirmó el diario estadounidense, The Washington Post.

Cuatro fuentes le habrían asegurado al periódico que la administración de Biden se encuentra negociando un acuerdo con México con el que las autoridades estadounidenses podrían llevar a cabo deportaciones a gran escala de migrantes a tierras mexicanas.

Sin embargo, en entrevista con la cadena de televisión Telemundo, el mandatario estadounidense afirmó que esta información es incorrecta, ya que su gobierno no está entablando estas negociaciones.

A pregunta expresa de si su gobierno buscaría llevar a cabo estas acciones, Biden respondió que “no creo que tengamos que hacer eso, no tenemos que considerar eso (las deportaciones masivas)”.

Por el contrario, el mandatario estadounidense sostuvo que se buscarán seguir implementando un camino legal de ingreso al país, a través de las 30 mil solicitudes de refugio que se concederán a ciudadanos de Nicaragua, El Salvador, Haití, Venezuela y Cuba.

Además, Biden señaló que “lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de pedirle al Congreso que nos brinde más seguridad en la frontera, número uno. Más agentes, número dos. Número tres, maquinaria más sofisticada”.

A pesar de estar rebasado, refugio se prepara para recibir a más migrantes

Colchones y catres cuelgan de los techos de los cuartos. Actualmente hay 40 camas, sin embargo, es el refugio de 53 migrantes, en su mayoría latinoamericanos. Hay gente que duerme en los pasillos, cuartos comunes, en donde pueda.

A pesar de que es prácticamente imposible encontrar un espacio en el que no haya gente, el refugio Casa Tochan ya está buscando la manera en que puedan entrar más personas.

El lugar está dividido por un pasillo de escaleras donde se escuchan acentos de todos tipos, al igual que palabras que para un mexicano son muy poco comunes. “Parcero, ven acá”, “oye, man”, “esa vaina está requetebién”.

Casa Tochan, en la Ciudad de México, sirve como hogar temporal para migrantes que pasan por la capital en su camino hacia Estados Unidos, aunque su propósito original fue el apoyar a las personas que pasan por la ciudad para que se integren en la sociedad mexicana.

Gabriela Hernández, directora del albergue, se sentó a platicar con EL FINANCIERO y cuenta que ya se están preparando por si se concrete la negociación que reveló The Washington Post que busca enviar a más migrantes de Estados Unidos a México.

Previamente el gobierno mexicano emitió un comunicado señalando que rechazaba la reimplementación del programa Quédate en México como lo ordenó un juzgado federal en Estados Unidos.

Al respecto, Gabriela comenta entre risas que “dicen que no (se va a volver a implementar el programa), pero pues (nosotros) ya estamos haciendo una recámara más. Sé que es insuficiente, pero también sé que el gobierno no va a hacer nada”.

En un tono más serio, Yasiel Briñones, un cubano de pelo largo y con el cuerpo tatuado que llegó a México en el 2019 y que ahora asiste a Gabriela en la conducción del refugio, explica más al respecto. “Hemos tenido gente que se ha dormido hasta en los descansos de las escaleras”.

Por el lugar han pasado tres mil 296 personas migrantes desde que Gabriela lo abrió en junio del 2012. Ella guarda el registro de todas las personas que han dormido en esa casa en dos bitácoras, una de ellas con hojas amarillas, desgastadas por el tiempo.

Durante la entrevista, Gabriela se tiene que levantar un par de veces a resolver problemas, aunque no parece perder el hilo de lo que había dicho. Una habilidad de hacer varias cosas a la vez que se nota que se ha desarrollado a lo largo de los años.

Una vez que regresa de darle dinero al trabajador que le está ayudando a construir el quinto cuarto, cuenta que la mayor cantidad de personas que se han albergado al mismo tiempo en Tochan fue en 2021, cuando estuvo repleto de haitianos que recién llegados a México.

“Fue una locura, porque su idioma y la cultura (son diferentes), al igual que no tener personal. Sin embargo, creo que les dimos la atención que pudimos y ya los últimos se fueron en enero del 2022″, sostuvo.

Aunque el tan esperado descanso no llegó, y no parece que el refugio lo vaya a tener pronto. Sentada en una mesa junto a la oficina desde donde maneja todo, Gabriela suelta “nos estábamos reponiendo de los haitianos y llegaron los venezolanos, y la verdad es que no han parado”.

Reunificarán a cubanos en México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que el Consulado de México en La Habana, Cuba, implementará un programa especial para atender a aquellas personas con familiares que se encuentran en México.

“A partir del 17 de febrero se pondrán a disposición del público las citas para realizar el trámite de visa por reunificación familiar (...), para que los interesados puedan comparecer durante el periodo de abril a junio de 2023″, señaló la cancillería.

A través de un comunicado, la secretaría sostuvo que este programa se implementará en respuesta a la alta demanda que hay en la isla para acceder a visas de reunificación familiar.

Asimismo, la secretaría señaló que las personas que quieran acceder a este documento deberán de solicitar una cita en la página citascuba.sre.gob.mx

De acuerdo con los datos del Centro de Estudios Migratorios del Instituto Nacional de Migración (INM), hasta finales de 2022 se registraron 118 mil 599 entradas de personas de nacionalidad cubana por la vía aérea.

La cancillería realizó este anuncio cinco días después de que el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, realizó una visita a México, en la que el gobierno le entregó la Orden del Águila Azteca, el mayor reconocimiento que se le puede otorgar a un extranjero.

Ese acto provocó el reclamo de diferentes sectores de la sociedad, que acusaron a las autoridades mexicanas de otorgarle el reconocimiento a un dictador.

Durante el encuentro, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a Díaz-Canel que envíe a más médicos a México para completar la plantilla de personal de centros de salud.