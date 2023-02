Albergues, llenos, pero se preparan para recibir más

Colchones y catres cuelgan de los techos de los cuartos. Actualmente hay 40 camas; sin embargo, es el refugio de 53 migrantes, en su mayoría latinoamericanos. Hay gente que duerme en los pasillos, cuartos comunes, donde pueda.

A pesar de que es prácticamente imposible encontrar un espacio en el que no haya gente, el refugio Casa Tochan ya está buscando la manera en que puedan entrar más personas.

El lugar está dividido por un pasillo de escaleras donde se escuchan acentos de todos tipos.

Casa Tochan, en la Ciudad de México, sirve como hogar temporal para migrantes que pasan por la capital en su camino hacia Estados Unidos, aunque su propósito original fue apoyar a las personas que pasan por la capital para que se integren en la sociedad mexicana.

Gabriela Hernández, directora del albergue, platicó con EL FINANCIERO y cuenta que ya se están preparando por si se concreta la negociación que reveló The Washington Post, que busca enviar a más migrantes de Estados Unidos a México.

Previamente, el gobierno mexicano emitió un comunicado en el que señala que rechazaba la reimplementación del programa Quédate en México, como lo ordenó un juzgado federal en Estados Unidos.

Al respecto, Gabriela comenta entre risas que “dicen que no (se va a volver a implementar el programa), pero pues ya estamos haciendo una recámara más. Sé que es insuficiente, pero también sé que el gobierno no va a hacer nada”.

En un tono más serio, Yasiel Briñones, un cubano de cabello largo y con el cuerpo tatuado que llegó a México en 2019, y que ahora asiste a Gabriela en la conducción del refugio, explica más al respecto: “Hemos tenido gente que se ha dormido hasta en los descansos de las escaleras”.

Por el lugar han pasado 3 mil 296 migrantes desde que Gabriela lo abrió en junio de 2012.

Durante la entrevista, Gabriela se tiene que levantar un par de veces para resolver problemas, aunque no pierde el hilo de lo que había dicho.

Aunque el esperado descanso no llegó, y no parece que el refugio lo vaya a tener pronto, Gabriela suelta: “Nos estábamos reponiendo de los haitianos y llegaron los venezolanos, y la verdad es que no han parado”.