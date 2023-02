Juicio a Genaro García Luna: ¿No testificar le da una ventaja?

Genaro García Luna decidió no testificar durante el juicio que se lleva a cabo en su contra en EU. (Cuartoscuro)

Luego de que Genaro García Luna decidiera no testificar en el juicio que se lleva a cabo en su contra en Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico, surgen dudas sobre las consecuencias que tendrá esta determinación en el proceso.

Su defensa dijo desde la semana pasada que le había recomendado no hacerlo después de que el juez Brian Cogan desestimara su petición para no interrogarlo sobre ciertos temas, pero ¿a qué se debe que los abogados la hayan hecho esta sugerencia al exfuncionario?

¿Le conviene a García Luna no testificar durante su juicio?

Para el despacho de abogados Jeffrey Lichtman, esta decisión puede llegar a ser el único factor determinante para ganar o perder un juicio.

Una de las razones para no poner al acusado en el estrado es cuando sus antecedentes penales anteriores, que de otro modo no serían admisibles, pueden aparecer en el juicio cuando el fiscal busca impugnar el testimonio. Incluso cuando no haya tales, la existencia de malas acciones previas que lleguen a ser inconsistentes con el testimonio podrían ser tomadas en cuenta.

Sin embargo, la decisión puede funcionar si los testigos del gobierno son criminales y el acusado tiene un historial limpio a comparación de ellos. Esto le permite a la defensa argumentar que los testigos colaboradores solo buscan beneficios como recortar su sentencia en la cárcel. Aunque siempre existe el riesgo de que el acusado falle durante su declaración, ya sea que cometa un error fatal o sea engañado por un fiscal inteligente.

También se debe tener en cuenta que el escaso tiempo de preparación que tiene el acusado para encontrar ideas claras y objetivas que le puedan ayudar durante el juicio es un riesgo que le puede jugar en contra.

Tras un balance general, Lichtman considera que rara vez vale la pena poner a un acusado a testificar a menos de estar convencido de que vaya perdiendo el juicio, por lo que considera una mejor opción enfocarse en la preparación de todo el proceso.

¿Cuándo declararán los últimos testigos en el juicio a García Luna?

El caso por narcotráfico contra García Luna podría concluir esta semana después de que la Fiscalía informara que convocaría a sus últimos testigos este lunes 13 de febrero.

Coincidiendo con el arranque de los alegatos, el pasado 23 de enero, la Fiscalía adelantó que su presentación de pruebas y testigos se prolongaría entre seis y ocho semanas, por lo que el anuncio del 8 de febrero ha tomado por sorpresa al equipo de la defensa.

Una vez concluida la presentación de los testimonios de los fiscales contra García Luna, se pasará al turno de la defensa que, en principio, no tiene previsto convocar a ningún testigo.