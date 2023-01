Editatona: Así es como un grupo de mujeres busca reducir la brecha de género en Wikipedia

Hasta hace unos días, la biografía de Ángeles Cruz, una actriz, guionista y directora de cine mexicana, no era parte del amplio repositorio de Wikipedia. Quizá su destacada trayectoria no hubiera sido publicada hasta mucho después de no haber sido por las alumnas de la Editatona, una iniciativa de Wikimedia México enfocada en reducir la brecha de género presente en internet.

La Editatona es una versión feminista de los editatones, los maratones de edición temáticos que congregan a un grupo de personas para editar o crear artículos en Wikipedia. Ahí las participantes aprenden a editar la plataforma, se familiarizan con sus reglas y conocen los ejes básicos de la redacción con perspectiva de género.

“Consiste en un espacio, en una actividad de todo un día en la que damos un taller sobre edición básica de Wikipedia en español y trabajamos en una lista que previamente fue curada con la institución, organización o asociación con la que estemos colaborando”, comenta la directora ejecutiva de Wikimedia México, Carmen Salazar, en entrevista para EL FINANCIERO.

“Generalmente estas listas se componen de biografías de mujeres, pero también pueden incorporarse asociaciones, movimientos históricos, episodios emblemáticos o temáticas relacionadas a las mujeres por ejemplo la interrupción legal del embarazo, la menstruación, etcétera”.

Ángeles Cruz es una actriz, guionista y directora de cine mexicana. En sus trabajos cinematográficos traslada la denuncia social como mujer, indígena y lesbiana.​ 🎥

Desde la primera edición en 2015 hasta la fecha, se han editado más de 600 artículos, entre nuevos y existentes, sobre mujeres, lo que ha llevado a un incremento de este tipo de contenidos en la enciclopedia digital. En febrero de 2020, las biografías de mujeres representaron el 20 por ciento del total de biografías escritas en español, ocho por ciento más que las registradas en 2014.

Alumnas de la Editatona impartida en Chihuahua. (Wikimedia Commons)

Aunque el avance es loable, Salazar reconoce que sigue siendo más difícil para las mujeres participar en la creación de artículos en Wikipedia debido a cuestiones como la falta de tiempo libre. De acuerdo con la encuesta del uso del tiempo (ENUT) 2019 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), las mujeres dedican 39.7 horas en promedio por semana a labores del hogar, mientras que los hombres solo ocupan 15.2 horas.

Esta diferencia de ocupaciones entre hombres y mujeres se refleja en la estadística de colaboradores de Wikipedia. Un estudio de la Fundación Wikimedia elaborado en 2012, reveló que, de cada 10 wikipedistas en el mundo, solo una es mujer.

“Empezamos a analizar los factores, por qué las mujeres no regresaban a los eventos [editatones] o por qué no participaban tan activamente, y pues llegamos a la conclusión de que necesitábamos un espacio más seguro, amoroso, paciente y comprensivo para aprender entre todas”, cuenta Salazar sobre el inicio de las Editatonas.

El proyecto que surgió en Ciudad de México de la mano de integrantes de SocialTIC y Luchadoras ya se ha extendido a 13 estados de la República y se ha replicado en 11 países de América Latina. Hasta la fecha se han realizado más de 60 ediciones dentro y fuera del territorio.

¿Cuándo será la próxima Editatona?

Este sábado 28 de enero las integrantes de Wikimedia México realizarán una Editatona en colaboración con el Instituto de la Mujer de Mexicali para publicar artículos sobre mujeres destacadas de Baja California. Para colaborar es necesario haber asistido a la reunión virtual del pasado 21 de enero.

Estamos muy contentas por la respuesta que tuvimos en el taller de edición que realizamos el sábado pasado en colaboración con el Instituto de la Mujer de Mexicali @InstitutodelaM5.👩‍💻

Si no te presentaste en la reunión o no vives en Baja California, no te preocupes, habrá más actividades a lo largo del año. En febrero, organizarán una serie de talleres enfocados en artistas guatemaltecas y en marzo trabajarán con Memórica en Jalisco para redactar biografías de mujeres activistas, entre otras cosas.

Para saber más sobre el proyecto y las fechas de las próximas Editatonas puedes consultar sus cuentas de Twitter e Instagram.