Con Sheinbaum, 1,766 accidentes y fallas suspenden servicio del Metro

El Metro de la Ciudad de México registró mil 766 fallas y accidentes, entre enero de 2020 y junio de 2022, que provocaron la suspensión del servicio, así como el desalojo de trenes o instalaciones, revelan cifras oficiales del sistema. Se trata de un promedio de dos casos por día.

Algunos de los percances más graves ocurridos en ese lapso del gobierno de Claudia Sheinbaum son los choques entre trenes y el desplome de un tramo de la Línea 12, hechos que mataron a 29 personas (en la historia del Metro ha habido 60 fallecidos) y provocado lesiones a cientos de usuarios.

Otros tienen que ver con cortocircuitos, que se generan por la caída de objetos a las vías, o por fallas propias del sistema, tanto en instalaciones como en alguno de los 270 trenes que diariamente recorren las 12 líneas.

El lunes, hubo dos casos en la Línea 7, ambos atribuibles a causas propias del Metro. En la estación Barranca del Muerto hubo un cortocircuito al desprenderse un cable y en la estación El Rosario un tren se ladeó por fallas en las vías.

Autoridades del Metro reconocen un incremento en el número de eventos con relación a otros años, pero no tienen estadísticas disponibles sobre fallas en la actual y pasadas administraciones.

El lunes, Guillermo Calderón, director del Metro, fue cuestionado al respecto. “En breve vamos a presentar esas estadísticas, lo que sí es que hay un alza de estos episodios y, además, una intensidad”, refirió.

Jorge Gaviño, exdirector del Metro y actual integrante del Consejo Consultor de ese sistema de transporte, planteó al EL FINANCIERO la necesidad de revisar cuidadosamente ese “incremento exponencial” de incidentes en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

“Los incidentes sí han venido aumentando muy exponencialmente y eso hace pensar que están factores exógenos causando algunos de ellos, no todos, pero algunos sí, y eso es lo que se tiene que estudiar de manera cuidadosa”, aseguró exdirector.

Estimó que lo que se necesita en el Metro es fortalecer y revisar de una manera cabal los sistemas de seguridad.

“Siempre habrá temas de cortocircuito por causas de caídas de objetos a las vías. Eso va a seguir pasando, lo importante es que no cause lesiones y no ponga en riesgo a las personas”, aseguró.

En respuesta a solicitudes de información, vía transparencia, el STC reconoce que de enero de 2020 a junio de 2022 se han registrado en el Metro mil 766 eventos por los que se suspendió el servicio y/o se desalojó las instalaciones.

Se trata de un promedio de dos eventos diarios. Las líneas con mayor número de eventos son la A, que corre de Pantitlán a La Paz, con 390; seguida de la Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi, con 288.

En la Línea 1 que va de Pantitlán a Observatorio, ocurrieron 234 casos, y en la Línea 3, de Indios Verdes a Universidad, han ocurrido 217.

Fue en esta última línea donde han ocurrido los casos más sonados de los últimos días. El 8 de enero dos trenes chocaron en la intersección Potrero-La Raza, con saldo de una persona muerta y más de 100 heridos.

En otra respuesta de transparencia, el Metro hizo un comparativo de estos eventos en el periodo enero-mayo. En ese lapso de 2022 hubo 257 fallas en toda la red mientras que en el mismo periodo de 2021 fueron 204.

Pese a las fallas y su incremento, para Jorge Gaviño la Ciudad de México tiene un Metro seguro. Pidió, además, no politizar este tema, a la luz de la elección presidencial de 2024.

“El responsable del funcionamiento del Metro es el propio Metro, sus servidores públicos, no el Presidente ni la jefa de Gobierno; el funcionamiento del Metro es responsabilidad de los trabajadores, de su director y su Consejo Directivo”, concluyó.