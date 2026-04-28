Un año después del apagón

Hace un año, el 28 de abril, un apagón de enorme escala dejó sin electricidad, Internet y cobertura móvil a millones de personas en España y Portugal. Durante varias horas, la interrupción del suministro energético paralizó buena parte de la infraestructura ibérica, alteró nuestras rutinas y puso de manifiesto hasta qué punto nuestras sociedades dependen de sistemas altamente interconectados.

Las causas técnicas del incidente fueron objeto de análisis en los días y semanas posteriores. Posibles fallos en la red eléctrica, vulnerabilidades en la interconexión energética europea, incluso hipótesis sobre ciberataques. Más allá de la explicación definitiva, el evento reveló que la resiliencia no es solo una cuestión de capacidad técnica, sino también de preparación social e institucional. La pregunta no era únicamente qué falló, sino por qué estábamos tan poco preparados para una interrupción de esta magnitud.

Junto a la disrupción emergió una experiencia social difícil de ignorar, especialmente en las ciudades. Ante la ausencia de pantallas, notificaciones y flujos de información, muchas personas redescubrieron formas de interacción más directas que parecían relegadas al siglo pasado. Vecinos comenzaron a hablar entre ellos. Familias, privadas de entretenimiento digital, recurrieron a juegos de mesa, conversaciones y paseos. En plazas y calles se improvisaron espacios de encuentro y convivencia. Para algunos, fue como un regreso a la infancia. Para otros, una pausa inesperada en la aceleración constante de la vida contemporánea.

El fenómeno representó por un día, una vuelta a una forma de vida basada en la proximidad, la conversación, los pequeños placeres mundanos, el tiempo compartido y la centralidad de lo humano frente a lo tecnológico. No se trata de idealizar el apagón, pues las consecuencias económicas y los riesgos asociados fueron reales, sino de reconocer que, en medio de la crisis, emergieron patrones de comportamiento que contrastan con la fragmentación habitual de nuestras sociedades.

Desde una perspectiva política, el evento deja varias lecciones relevantes. En primer lugar, subraya la fragilidad de los sistemas sobre los que se sostiene la gobernanza hoy día. La digitalización, si bien ha traído eficiencia, también ha generado nuevas dependencias cuya interrupción tiene efectos inmediatos y generalizados.

En segundo lugar, reabre la discusión sobre el estado del tejido social. Durante años, la conversación pública ha estado dominada por la polarización, amplificada por algoritmos y plataformas digitales. Sin embargo, aquel día mostró que, en ausencia de estas mediaciones, las interacciones tienden a ser más directas, menos confrontativas y, en muchos casos, más empáticas. Esto no implica que la tecnología sea la causa única de la polarización, pero sugiere que las condiciones de interacción importan, y mucho.

Finalmente, el hecho invita a repensar la relación entre ciudadanía y Estado. En situaciones de crisis, la expectativa de respuesta institucional es inmediata. Sin embargo, cuando los sistemas fallan, la primera línea de resiliencia es la comunidad. La capacidad de organización espontánea, la solidaridad y las redes de apoyo informales adquieren un protagonismo que rara vez se reconoce en el diseño de políticas públicas.

A un año de distancia, el apagón no es solo un recordatorio de vulnerabilidad, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo. Quizá la lección más duradera no esté en la falla del sistema, sino en lo que ocurrió cuando, al menos por unas horas, dejamos de depender de él.