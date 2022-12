Tocan Ebrard y Blinken crisis de Perú en su reunión

El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dio a conocer que el secretario Antony Blinken habló sobre la crisis política que se está viviendo en Perú con su homólogo mexicano, el canciller Marcelo Ebrard.

De acuerdo con Price, “el secretario Blinken habló con el secretario de Relaciones Exteriores Ebrard sobre la salvaguardia de las instituciones democráticas en Perú”.

Por otro lado, el vocero sostuvo que se trataron temas importantes para la relación, al igual que la próxima cumbre de los líderes de Norteamérica. “Discutieron la estrecha asociación entre Estados Unidos y México en varios temas bilaterales y multilaterales, y el progreso logrado juntos para lograr objetivos regionales compartidos en seguridad, gestión y protección humana de la migración y competitividad económica”, sostuvo.

Por su parte, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que la canciller del país sudamericano, Ana Cecilia Gervasi, le dijo que la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo habrían recibido asilo en México.

En entrevista con el programa Panorama, de la televisión peruana, Boluarte detalló que Gervasi le comentó de manera superficial lo que había sucedido. “Hace unos días me comunicó la canciller que el Estado mexicano ya había dado asilo político (a la familia) y yo lo que le dije a ella es que proceda conforme a la ley”, aseguró Boluarte.

Sin embargo, la canciller peruana sí le informó a la presidenta que tener investigaciones abiertas en Perú no impide que México pueda otorgar el asilo político.

“Lo que la canciller me dice es que la investigación que se está dando en la fiscalía no tendría por qué inmiscuirse en el tema de un probable asilo político”, afirmó. Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no ha hecho ningún comentario al respecto.

Lilia Paredes, esposa de Castillo, y su hermana, Yenifer Paredes, están siendo investigadas por presunta organización criminal, lavado de activos y colusión agravadas.

Asimismo, los abogados del expresidente Castillo, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, anunciaron que ya no lo representarán, en un comunicado, publicado en sus redes sociales. Los juristas no dan detalles de los motivos por los que dejarán de defender al exfuncionario, aunque afirman que fue consensuado.

“Habiendo conversado con nuestro patrocinado José Pedro Castillo, de forma conjunta se ha decidido que no continuaremos ejerciendo su defensa, reservándonos las razones sobre la misma”, detallaron.