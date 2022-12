Monreal dice que voto contra ‘plan B’ de reforma electoral no fue para tener lugar en la oposición

El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que su voto en contra del ‘Plan B’ de la reforma electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no fue para buscar espacios políticos ni en la oposición, ni en Morena.

“Mi decisión legislativa que ejercí en el Senado no fue motivada para buscar espacios políticos en la oposición ni siquiera espacios políticos en la estructura del Poder. No es esa mi motivación, es la defensa de la Constitución, estrictamente, la congruencia de mi actuar y el decir, y mi consecuencia como maestro universitario que enseña derecho y que no podía actuar desde mi punto de vista de otra manera”, dijo.

Por esta razón, insistió: “No está motivado para construir un futuro político en la oposición, ni tampoco en la búsqueda de espacios y negociaciones en la organización social en la que participó”.

Monreal anuncia su voto contra ‘plan B’ de reforma electoral

El senador de Morena, Ricardo Monreal, anunció este miércoles 14 de diciembre que su voto sería en contra del ‘plan B’ de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En Twitter, el legislador compartió un video en el que menciona que no puede tolerar que la Constitución se ignore o sea burlada e incluso recordó que es un hombre “que enseña derecho”.

“Soy idealista, no un pragmático feroz. La ley es el alma de la sociedad; sin ella, el caos y la anarquía imperarían”, sostuvo.

Monreal también explicó que es una decisión personal y que no habla en representación de los integrantes de Morena: “Aclaro que es un asunto estrictamente personal, no involucra al grupo parlamentario en el que participo, es un asunto que me mueve asumirlo con toda integridad y responsabilidad, incluyendo los desenlaces, las consecuencias o lo que de ello resulte”.

Ante esto, argumentó que sus motivos para votar contra dicha reforma constitucional son porque se vulnera la Constitución: “Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche, pueden alejarse de los principios constitucionales y esa es mi defensa”.