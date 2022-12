AMLO pide ya no consumir Coca-Cola: ‘No es buena para la salud y le suben el precio’

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el incremento en los precios de los productos de la familia Coca-Cola para promover un menor consumo de refresco en el país.

“Hay que decirlo, ya no hay que consumir Coca-Cola porque no es buena para la salud, además de eso le suben el precio, es como las papitas, no solo es que hacen daño, que tienen mucha sal, es que cuesta mucho una bolsita de papas, carísima, puro aire, ¿qué no es mejor la fruta de temporada?”, dijo esta mañana.

Para concientizar a la población sobre los daños del producto en el organismo, recordó uno de los usos que le daban en el pasado.

“El otro día me platicaban algo que me dejó anonadado, a veces, antes para los desfiles militares precisamente, tenían que limpiar los carros, los equipos, los jeeps, para que brillaran los rines, con Coca, no, pobre estómago y quedaban rechinando de limpios”, comentó.

La embotelladora Coca-Cola FEMSA (KOF) dio a conocer a finales de noviembre que los precios de sus productos aumentarían de uno a tres pesos a partir de diciembre. El tercer ajuste en lo que va del año responde a los mayores costos en PET y edulcorantes, informó John Santa Maria, director general de la emisora.

El presidente vio en esta situación una oportunidad para abonar a la campaña por la alimentación saludable lanzada en 2021 por el Gobierno Federal que incluye el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, una medida promovida por organizaciones de la sociedad civil para garantizar el derecho a la salud e información de la población mexicana y que generó críticas por parte de empresas productoras bajo el argumento de pérdidas millonarias.

“Es que no se pueden afectar las empresas, no, si no se está prohibiendo, es nada más darle información a la gente porque tiene que ver con la salud, el que quiera tomarse un refresco embotellado, es su derecho, eso no se puede prohibir, luego encima de eso, le aumentan el precio”, afirmó.

De acuerdo con daos de la Universidad de Yale, México es el primer consumidor de refrescos en el mundo con un promedio de 163 litros por persona al año.

El alto consumo de bebidas azucaradas no solo cobra la vida de 24 mil mexicanos al año sino que trae consigo mayores gastos en salud pública para atender padecimientos asociados como diabetes o cáncer.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ señala que su Gobierno tiene dos campañas para informar sobre el daño que causan las drogas y la comida chatarra. Acusa que, ante el incremento de precios de Coca-Cola, 'es buen momento para no consumir sus productos'. pic.twitter.com/VgVFcydx24 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) December 7, 2022

¿Cuánto aumentó el precio de los productos Coca-Cola?

Estos son los nuevos precios de los productos Coca-Cola de acuerdo con la lista de la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante (ANPEC):