La ‘guerra’ de las marchas: ¿Cuál tuvo mejor aprobación, según la Encuesta EF?

Noviembre fue el mes ‘de las marchas’ en México, primero con la convocada en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que fue seguida por la encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de los cuatro años de su Gobierno.

Mientras se desató un ‘cruce’ de cifras sobre cuántas personas asistieron a la marcha del 13 de noviembre, el Gobierno morenista de la Ciudad de México afirmó que 1.2 millones de personas acompañaron al mandatario en su camino del Ángel de la Independencia al Zócalo.

¿Y cuál fue la opinión de la ciudadanía sobre esta ‘pelea’ de movilizaciones? Si nos vamos a las cifras de la Encuesta EF más reciente, la del INE ‘salió victoriosa’.

La marcha ciudadana en defensa del órgano electoral registró 48 por ciento de aprobación, mientras que la convocada por López Obrador realizada dos semanas después, obtuvo 45 por ciento de apoyo.

¿Qué dijo AMLO sobre ambas marchas?

‘Hizo menos’ a la hecha por organizaciones de la sociedad civil, al afirmar que no había ido muchas personas y que no habían decidido hacer el mitín en el Zócalo por no poder llenarlo.

“En el fondo, los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país, lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del Gobierno que represento, a favor de la corrupción; lo hicieron a favor del racismo, del clasismo, de la discriminación”, declaró.

Sobre la encabezada por él, el mandatario afirmó que las muestras de afecto responden a que su Gobierno sí se ha dedicado a atender las necesidades de la sociedad.

“Es una fórmula efectiva, no falla: si se atiende al pueblo, la gente responde. No es cierto que el pueblo sea mal agradecido, el pueblo es muy fraterno y solidario. Es una lección para cualquier gobierno: antes de voltear a ver cómo se ayuda a los de arriba o a sectores formadores de opinión pública, hay que voltear a ver al pueblo. Esa es la mejor política”, dijo esta semana.

Con información de Alejandro Moreno