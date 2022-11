AMLO ‘no cruza los brazos’ por eliminación de prisión preventiva para delitos fiscales: Esto es lo que hará

El presidente Andrés Manuel López Obrador no aceptará tan fácilmente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que elimina la prisión preventiva para delitos fiscales.

El mandatario adelantó este lunes que buscará que la defraudación fiscal se convierta en un delito grave para incluirla nuevamente en el catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva.

“Que no estén pensando que ya hubo la modificación y hay que buscar la forma de reformar la Constitución para que vuelva otra vez... volver de nuevo a una iniciativa, pedir a los constitucionalistas que nos orienten de cómo hacerle para que sea delito grave la defraudación fiscal, que no sea un asunto que no se tenga que ventilar por la vía civil, sino penal porque le están robando al pueblo”, sostuvo.

De acuerdo con López Obrador, solo se justifica atender la defraudación fiscal por la vía civil cuando se trata de robos por herencias pero cuando el asunto no es privado se debe recurrir a la vía penal porque constituye un caso de corrupción.

También afirmó que su gobierno continúa trabajando para impedir la defraudación por parte de instituciones financieras que contaron con el apoyo del gobierno en sexenios pasados.

“Son fraudes que se están combatiendo pero era una práctica común, volvemos a lo mismo, lo de los factureros, es una vergüenza que se detuvo, llegamos y consideramos que se frenaron porque se desataron desde el gobierno de Calderón y en el gobierno del presidente Peña fue excesivo lo de las facturas falsas, un fenómeno de 10 años.

Eso nos lleva a modificar la constitución, considerar delito grave, que no lo era, la defraudación fiscal y ahora la Corte resuelve que pueden salir bajo fianza si no se demuestra en un plazo si no hay sustento, si no hay bases, todo un truco para que con argucias legaloides, salgan”, criticó.

"Me molestó mucho la decisión de los ministros de la Corte de impedir la detención de la prisión preventiva a 'delincuentes de cuello blanco', para quienes se dedican a la defraudación abiertamente": @lopezobrador_ insistirá con prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. pic.twitter.com/7mkWFANqK7 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 28, 2022

Suprema Corte elimina prisión preventiva para delitos fiscales

En la sesión del 24 de noviembre, el pleno de la Suprema Corte declaró inconstitucional por mayoría calificada la Prisión Preventiva Oficiosa en delitos fiscales, entre los que se incluye a factureros, defraudadores fiscales y contrabandistas.

Los ministros se dividieron en su decisión, ya que nueve de ellos estuvieron de acuerdo en que se incluyera la figura de contrabando en los delitos que ameritan esta medida.

Mientras que ocho votaron a favor de remover la venta de facturas por actividades inexistentes (también llamados factureros) y la defraudación fiscal, aunque fue suficiente para alcanzar la mayoría calificada.

Estos delitos fueron incluidos en el catálogo de crímenes que ameritan prisión preventiva oficiosa en 2019 cuando fueron denominados como una amenaza a la seguridad nacional. Al mismo tiempo fueron incluidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.