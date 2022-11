El Presidente, a días de nueva iniciativa para reformar al INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que está por enviar la iniciativa de reforma a leyes en materia electoral en estos días.

Durante la conferencia de prensa que encabezó en Colima, informó que “ya estoy a punto de enviar la reforma electoral, en estos días”.

Destacó que comprenderá cambios, como bajar el costo de las elecciones y el salario de los consejeros electorales, pues sus “400 mil pesos mensuales” son un “insulto”.

“Lo segundo es que no haya compra de votos. Porque, imagínense, se reúnen todos los corruptos, toda la banda de malhechores que quiere mantener el antiguo régimen y utilizarían muchísimo dinero; ya lo han hecho en las elecciones, porque así es como se emparejan”, expresó.

La iniciativa está en análisis en la Secretaría de Gobernación.

Aunque, acotó, es mejor la primera iniciativa que mandó, que comprende cambios constitucionales, como elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto ciudadano.

Durante la conferencia, Indira Vizcaíno, gobernadora en Colima, refrendó el respaldo de los gobernadores morenistas a la iniciativa de reforma del mandatario, que previamente expresaron en un desplegado conjunto.

Consideró que quienes participaron en la marcha denominada #ElINENoSeToca repudian lo que es “básico en la democracia, que cada voto vale lo mismo”.

“En el fondo se visten de rosa y marchan para decir que repudian que su opinión no valga más que la de los que menos tienen; repudian a la democracia y eso es repudiar al pueblo. Por eso, deberían quitarse las máscaras”, sostuvo.

Consideró que la reforma es para que la democracia transite a la toma de decisiones de la mayoría y no una simulación para que una minoría “logre perpetuarse en el poder”.

Si bien dijo que ve cierta “racionalidad” en algunos argumentos de la oposición, aunque no dijo cuáles, hay otros que no entiende, pues hablan de que serían más imparciales los consejeros electorales seleccionados por partidos y no por los ciudadanos.

Agregó que “la marcha, supuestamente en contra de esa propuesta, parece más bien un intento desesperado por articular a una oposición que no encuentra liderazgos valiosos y que no encuentra causas”.