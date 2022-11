En octubre aumentan los homicidios, pero bajan en noviembre

Octubre de 2022 registró un aumento de homicidios dolosos, lo cual se reflejó principalmente en los 50 municipios prioritarios y seis estados que concentran el mayor número de casos; sin embargo, durante noviembre se logró una disminución, de acuerdo con el reporte quincenal que dio a conocer Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el caso del homicidio doloso, durante octubre se registró un leve repunte; sin embargo, en los primeros 20 días de noviembre tenemos una importante disminución”, expresó la funcionaria federal, ayer en Palacio Nacional.

El mes cerró con 2 mil 766 casos frente a los 2 mil 645 que se registraron en septiembre. Las cifras comparadas con el máximo histórico de 2018 representan una baja de 22 por ciento.

En los seis estados que concentran 48 por ciento de los casos, Baja California tuvo un incremento, al pasar de 233 a 242 casos; Michoacán, de 160 a 184; Jalisco, 173 a 205, y Chihuahua, 173 a 200 casos.

Sólo Guanajuato y el Estado de México presentaron una disminución de casos, a pasar de 309 a 293 y 264 a 231, respectivamente.

En los 50 municipios prioritarios, 18 presentaron aumento de 7.9 por ciento respecto de enero a octubre de 2021, y 32 presentaron una disminución de 24 por ciento.

Entre los que tuvieron aumentos encabezan la lista Tijuana, Baja California; Celaya e Irapuato, Guanajuato; Benito Juárez, Quintana Roo; Morelia, Michoacán; Chihuahua, Chihuahua.

“Seguimos trabajando en las mesas de paz. Aquí hay que decir que se sigue la supervisión de la venta de drogas y bebidas alcohólicas alrededor de los centros escolares, y también se han verificado los giros negros y los centros de rehabilitación de adicciones en estos 50 municipios prioritarios”, expresó Rodríguez Velázquez.

De los delitos del fuero común también se presentó un aumento en feminicidio, al pasar de 79 a 80 casos entre septiembre y octubre, y el robo total pasó de 51 mil 366 casos a 53 mil 178.

El secuestro, a pesar de que reportó una baja de 68 por ciento respecto de enero de 2019, registró un aumento de septiembre a octubre, al pasar de 52 a 59 casos.

“Este es el octubre más bajo del que tenemos registro, estos resultados se dan por el trabajo de todas las dependencias y los estados encabezados por la Coordinación Nacional Antisecuestro, la Conase”, aclaró la secretaria.

“Desde julio de 2019 hasta octubre de 2022 se llevan 4 mil 751 detenidos, 536 bandas desarticuladas y dos mil 125 víctimas liberadas”, agregó.

De los delitos del fuero federal informó de una baja de 27 por ciento con respecto del inicio de la administración.

En particular, los delitos fiscales tienen una baja de 22 por ciento; delitos contra la salud, 16 por ciento; delitos financieros, 15 por ciento.

En tanto, los delitos relacionados con armas y explosivos y los patrimoniales tuvieron alzas de 5 y 9 por ciento, respectivamente, si se compara con el periodo de enero a octubre de 2021.

Como parte de las estrategias especiales, informó que el robo de hidrocarburos tiene una baja de 92 por ciento en lo que va de la administración. Con ello, se han evitado pérdidas por 236 mil 134 millones de pesos.

Sobre el operativo en casetas, se han reportado pérdidas por 16 mil 111 millones de pesos en este año, y hay una acumulado de 39 mil 820 millones desde que comenzó el operativo en 2020.

Sobre el informe, el Presidente destacó la coordinación que existe entre las diferentes dependencias de seguridad.

“Antes ni se hablaban, cada quien hacía lo que le correspondía, no había coordinación y no había perseverancia y no había profesionalismo, y encima de todo eso, lo peor, asociación delictuosa, contubernio entre autoridades y la delincuencia, la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco”, criticó.