Elecciones México 2024: Sheinbaum toma fuerza en Sinaloa; Ebrard en la CDMX

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se ha convertido en las últimas semanas en un verso suelto. Sus declaraciones sobre su compañero de partido y de filas a la presidencia 2024, Marcelo Ebrard, escalan de nivel.

En entrevista con el diario español El País, la funcionaria aseguró que Ebrard tiene un pasado turbio, pues inició su trayectoria política al lado de personajes polémicos como Carlos Salinas de Gortari. Ante tales comentarios, el canciller mexicano reaccionó y señaló que durante dos décadas le ha sido fiel al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En 1999 fui un día a buscar a Andrés Manuel López Obrador... porque vino y trajo a México una marcha... porque a los petroleros no les pagaban sus pensiones y a los pescadores les echaron a perder sus lagunas; yo era Secretario de Gobierno de la Ciudad (...) Desde ese día hasta el día de hoy, nuestra relación es de respeto y de confianza, y yo nunca le he mentido ni lo he traicionado, ni lo haré. Lo admiro, lo quiero mucho”, aseguró Ebrard durante el foro “Ciudad Modelo con Visión de Futuro”, realizado en la alcaldía Coyoacán este domingo 6 de octubre.

Claudia Sheinbaum, ‘presidenta’ en Sinaloa

Sheinbaum Pardo llegó a la capital de Sinaloa como invitada del gobernador, Rubén Rocha a un desayuno campirano en la fonda “La Única”, donde comieron cabeza de res en caldo y quesadillas.

Entrevistada por los reporteros sobre sus aspiraciones y posibilidades de ser candidata a la presidencia de la República, dijo que son tiempos de mujeres y que respeta mucho a sus compañeros motejados como “corcholatas” por el presidente López Obrador. Señaló que ninguno es adversario, porque los adversarios están fuera del movimiento que todavía piensan como “neoliberales”.

Ricardo Monreal, el centro de la polémica

El nombre del senador de Morena se situó esta semana en el centro de la polémica. Tanto los desplantes que ha sufrido como los éxitos que ha cosechado lo han puesto en ese punto.

Este domingo, simpatizantes de Monreal formaron la red ciudadana Reconciliación x México que respalda al político para consolidar la transformación y construir un México mejor.

‘Ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar’; ‘Luchamos ante la adversidad’; ‘No te doblegues, aún teniendo todo en contra’, fueron algunos de los mensajes enviados por los integrantes de la red.

También se destaca su origen campesino, sus grados académicos, sus labores como profesor y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, así como sus 24 libros publicados, su experiencia en el servicio público y sus más de 25 años de acompañar al movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con información de Carlos Velázquez