AMLO descarta a Ejército como la próxima ‘corcholata’ presidencial: ‘Están dedicados a sus tareas’

AMLO asegura que los miembros del Ejército no aspiran a contender por una candidatura política. (cuartoscuro)

Al contrario de lo que piensa el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que los miembros del Ejército no aspiran a obtener una candidatura presidencial ya que están enfocados en otras labores.

“Los militares están dedicados a sus tareas, a sus misiones, nosotros tenemos un Ejército muy leal a las instituciones y un Ejército obediente a los gobiernos legal y legítimamente constituidos, no tenemos nosotros un Ejército golpista”, aseguró tras ser cuestionado sobre el tema.

El mandatario se remitió a la historia de la institución en el país para apuntalar su argumento sobre la presencia de un Ejército mexicano supeditado al poder Ejecutivo.

“Al contrario, el Ejército actual surge para oponerse al golpe de Estado que llevó a cabo Huerta con un grupo de insensatos, de pandilleros en los que estaban oligarcas y fifís, otros militares y el embajador de Estados Unidos en México, Wilson”, agregó.

#EnLaMañanera | "Los militares están dedicados a sus tareas, a sus misiones. Tenemos un Ejército muy leal (...) no tenemos un Ejército golpista": #AMLO asegura que un militar no buscará ser candidato a la presidencia. pic.twitter.com/TUZe5FJW4B — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) October 25, 2022

AMLO asegura que Ejército mexicano no aspira al poder

Su opinión se contrapone a las declaraciones de quien es uno de los miembros del gabinete más cercanos, Adán Augusto López.

Durante su gira en Hidalgo para promover la aprobación de la reforma sobre el Ejército en tareas de Seguridad Pública, el funcionario afirmó que los miembros de las Fuerzas Armadas tienen derecho a tener aspiraciones políticas que incluso los puedan llevar a la Presidencia de México.

“Desde luego que un militar puede participar en tareas políticas y puede tener aspiraciones políticas y puede incluso ser presidente”, dijo ante el Congreso hidalguense y recordó que en el siglo pasado hubo un mandatario emanado de las Fuerzas Armadas: el general de División Manuel Ávila Camacho.

Sin embargo, López Obrador indicó este martes que los militares del país no tienen aspiraciones de poder ni están condicionados por intereses de la élite política y económica.

“Nuestro Ejército no tiene aspiraciones de poder, nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, no se deja dominar por los grupos de poder económico”, sostuvo.