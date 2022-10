El Rey del Cash: Funcionarios de la 4T ‘callan porque saben que es la verdad’, dice Elena Chávez

A una semana de que salió a la venta El Rey del Cash, el libro de Elena Chávez, la segunda esposa de César Yáñez, uno de los colaboradores más cercanos del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus tiempos de opositor, la autora afirmó, en entrevista con La Silla Roja, que el mandatario es un hombre “insaciable” y sólo le hace más publicidad con sus críticas, mientras los otros señalados guardan silencio porque “saben que es verdad”.

La publicación señala de manera testimonial a los actuales funcionarios del Gobierno de México, como los recaudadores mediante aportaciones obligatorias de empleados de estructura del Gobierno del Distrito Federal (GDF), el PRD y asambleístas.

Entre la lista de funcionarios destaca Alejandro Esquer, secretario particular del Presidente; Octavio Romero, director general de Pemex; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; y aparte Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

“El clan de los tabasqueños, y Alejandro Esquer, que es sonorense, hombres introvertidos, mal-encarados, poco sociables, a veces ni el saludo (dan)”, así define Elena Chávez al mandatario junto con Octavio Romero, exoficial mayor del gobierno del Distrito Federal (GDF), y a quien señala como el autor de institucionalizar el moche en ese administración.

“Yo pienso que están callados porque saben que es la verdad, porque saben que si se ponen a decir que es mentira… Puede ser que ella nos conozca más, más bien yo creo que es por miedo”, considera la autora de El Rey del Cash.

“Todo ese grupo compacto lo adoraban, estaban ciegos por él, era el jefe, el líder, pero al mismo tiempo le entendían, era amor y temor porque siempre fue muy autoritario”.

Ante la crítica del mandatario, quien denostó la edición porque no tiene pruebas y es una “deshonestidad intelectual”, consideró que sólo refleja que sí le afecta. “Lleva tres días hablando del libro entonces imagínate, dice que no le preocupa”, señala la autora de El Rey del Cash.

Además, equiparó el caso con Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex y acusado del caso Odebrecht, en quien el gobierno está confiando sólo por un testimonio.

La autora alertó que se han generado hasta ocho reproducciones en formato PDF de El Rey del Cash, e incluso unas alteradas, por lo que llamó a tener cuidado y revisar la versión original, incluso a los seguidores del Presidente.

“Un PDF es falso, está adulterado, para que no le hagan caso, ahora me llamo zorra. Me están linchando sin leerlo, ¿por qué no lo leen?¿Por qué no reflexionan?”, cuestionó ante los ataques que ha recibido, indicó que cerró sus redes sociales y ahora vive con “miedo”.

La autora confesó que ella creía en López Obrador hasta que se dio cuenta que es un hombre que “futuriza, que es petulante, voluble e insaciable (con el dinero y poder), que rechaza la transparencia y por ello le gusta “violar sistemáticamente la ley”.