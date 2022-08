Shamir Fernández ‘brinca’ del PRI a Morena tras ‘choque’ con ‘Alito’

El exdiputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Shamir Fernández Hernández, se sumó a las filas de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) este jueves 25 de agosto. Esto luego de que el pasado 18 de este mes presentara su renuncia al PRI, al sentirse inconforme con la “actuación” del dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno, ‘Alito, y expresara que estaría por algún tiempo como legislador independiente.

Ignacio Mier Velasco, representante de Morena en la Cámara de Diputados, le dio la bienvenida al partido, durante la 3.ª Reunión Plenaria y expresó que es un hombre congruente y paciente.

“Dentro de su paciencia fue esperar que efectivamente se hicieran válidos los principios y las luchas que él siente que le dieron la razón para incorporarse en la política, no las encontró (en el PRI) y él cree y está convencido que los principios de no mentir, no robar, no traicionar, que los principios de opción preferencial por los pobres para garantizar justicia social en México, son lo que defiende nuestra coalición”, expresó el líder de la bancada de Morena.

Levantando la mano, los legisladores aprobaron la unión de Shamir Fernández a Morena.

Luego de estar más de 25 años militando en el PRI, el exlegislador, por el estado de Coahuila, presentó su renuncia al partido tricolor al considerar que ‘Alito’ “lo utiliza para beneficio de sus intereses personales”.

“Desde la dirigencia nacional se ha perdido la oportunidad de reinventarse y se han dedicado más a aclarar escándalos personales que a atender las necesidades del país”, reprochó.

Tras los escándalos de corrupción en los que “Alito” se ha encontrado envuelto, Shamir Fernández Explicó que está en desacuerdo con lo que está pasando en el PRI y con el presidente Moreno Cárdenas”, afirmó en la sede de la Cámara de Diputados. “El partido no está escuchando las voces ni a los grupos al interior”, reclamó.

