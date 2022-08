Bertha Luján pide a AMLO que recapacite y no se retire en 2024

Al terminar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador “no debe retirarse de la política”, de Morena ni del movimiento político que creó para llegar a la Presidencia de la República, consideró la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, quien le pidió “que recapacite”.

Aunque enlistó ya a Alejandro Encinas, Claudia Sheinbaum, Armando Bartra, Héctor Díaz Polanco, Luz Rosales como posibles herederos del mando máximo para dirigir a Morena y “dar continuidad al movimiento” cuando López Obrador se vaya en el 2024, como ya lo prometió, estimó que lo más conveniente es que el tabasqueño continúe “para garantizar la unidad interna” en el partido.

“Yo le diría que recapacite, el movimiento de transformación del país lo necesita, es un factor de unidad, de decencia, de honestidad, de transformación y sería muy duro para el país, para la gente, para nosotros, el que se retirara de la política”, afirmó Luján.

Consideró que “en un nuevo papel, puede seguir contribuyendo de manera trascendente”. Por ello, anunció que está invitado al Congreso Nacional del partido, los días 17 y 18 de septiembre próximo, para que participe en los trabajos.

Bertha Elena Luján aseguró que es un error que AMLO se retire de la política. (El Financiero TV)

La izquierdista insistió en su llamado al hoy Presidente, porque reconoció que en Morena “no podemos decir que somos puros y de pura gente buena”, en el partido “traemos cargando vicios, hay gente que viene de otros partidos y que traen consigo parte de esa historia negra de la política el dedazo”, por lo que “estamos en riesgo de ser un partido tradicional más”, admitió.

Afirmó que “es indudable que sí existe en Morena el vicio de construir clientelas electorales, incluso del corporativismo; es una realidad política que vivimos y el reto está en ir más allá de esto y realmente entrar en lo que se dice en nuestros documentos básicos y en el discurso del Presidente, que es la revolución de las conciencias”.

“Si nosotros no logramos avanzar por ese camino vamos a repetir la misma historia que se ha venido escribiendo en el país desde hace ya más de un centenar de años”, advirtió.

En entrevista con el programa EntreDichos, de EL FINANCIERO/Bloomberg, con el periodista René Delgado, expuso que la división en Morena también es una realidad. “Los inconformes están montados en una inconformidad real que hay al interior de Morena, por prácticas y por políticas que no van con el espíritu democrático y de cambio del partido. No podemos ignorar que ha habido problemas en la conducción del partido y en el proceso de cambio de nuestras directivas”.

“La pregunta en el fondo sería ¿qué es lo que quieren? ¿qué proponen? Si no ganan con los votos suficientes en alguna zona hay que respetar, hay que dialogar en el partido y no ir al Tribunal Electoral, que siempre nos está golpeando”, pidió a los disidentes.

Bertha Luján sostuvo que no obstante las protestas internas, “sólo hay el riesgo de una ruptura menor, que no creo que sea importante y a lo mejor sería lo más conveniente para los que ya no están conformes, buscar otra alternativa”.

“Algunos de los llamados ´históricos´ fundadores están desesperados porque no ven por dónde. Yo los llamo al diálogo, pero quienes no respetan las reglas y quieren imponerse, mejor que se vayan”, afirmó.

También consideró que “sí hay ´piso parejo´” para las llamadas “chorcholatas”. Por eso, al senador Ricardo Monreal le reprochó: “Respeta los procesos y cree en la democracia”. A Marcelo Ebrard le recomendó: “La estás haciendo bien, no te equivoques”.

La dirigente confió en que “hay el oficio político para no llegar a la ruptura y no destruir lo que costó tanto trabajo” y dijo tener la confianza en que los aspirantes presidenciales sabrán entender que “si no les toca hoy, les tocará en seis años”.