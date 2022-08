‘Es Claudia’: Hermano de AMLO declina a favor de Sheinbaum para 2024

El hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y exalcalde de Macuspana, Tabasco José Ramiro López Obrador, comenzó a hacer campaña en favor de Claudia Sheinbaum en Tabasco.

Durante el proceso para designar al titular del Comité Estatal de Morena, los integrantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), dirigido por Javier May Rodríguez, y Ramiro López Obrador, aprovecharon para colgar una lona en la que mostraron el nombre de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Además del hermano del presidente, también asistieron funcionarios estatales, como la secretaria para el Desarrollo Energético, Sheila Cadena Nieto, el titular de la Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT), Francisco Sánchez, Ramos y el subsecretario de Salud, Manuel Pérez Lanz.

También aparecen el senador Ovidio Peralta y los diputados locales Rafael Elías Sánchez Cabrales, Jesús Selván García, Jorge Orlando Bracamonte Hernández y Euclides Alejandro Alejandro.

El Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Político quedó en manos de personas afines al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a quien también se ha mencionado como presidenciable.

La nueva dirigente del partido en el estado es Tey Mollinedo Cano; mientras que César Raúl Ojeda Zubieta fue nombrado como presidente del consejo, quien se desempeñaba como delegado en Morelos. Ambos son personas de confianza de López Hernández.

En el evento José Ramiro López Obrador descartó que en el 2024 vaya a buscar un cargo de elección popular, pues aseveró que no le interesa. Incluso dijo que él no está en el partido por cargos. ”No ninguna, ninguna - ¿Ni por la gubernatura? - No, para nada, nosotros no vamos por cargos. Venimos a la integración del Consejo de nuestro partido, y ahí vamos a estar”, declaró.