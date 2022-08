Ataques contra amparos erosionan Estado de derecho: De la Barreda

Ataques contra juicios de amparo están poniendo en riesgo el Estado de derecho en México, aseguró Luis de la Barreda, expresidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal.

El ahora académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló a EL FINANCIERO que “no solamente está en riesgo, el Estado de derecho está erosionado, está lastimado. Cuando se agrede de esta manera, como se ha hecho, el juicio de amparo, evidentemente el Estado de derecho resulta lastimado”.

Durante la entrevista, De la Barreda también sostuvo que dejar de respetar las suspensiones que se imponen a través de este ejercicio, también dañan la constitucionalidad del país, ya que poner un freno a los actos reclamados representa una manera de proteger a los ciudadanos.

En este sentido, el exombudsperson capitalino señaló que antes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) era la entidad encargada de proteger a los ciudadanos, sin embargo, puntualizó que ahora está cooptada, por lo que el juicio de amparo es la única protección que tienen los mexicanos contra el gobierno.

Sin embargo, lamentó que “estamos frente a un presidente que dice “por encima de mi voluntad no hay nada, no hay ley o amparo que valga. Voy a seguir adelante, yo represento al pueblo””.

Además, recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que “a mi no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Llevados al extremo podríamos decir “a mi no me vengan con el cuento de que el amparo es el amparo””.

Al respecto, de la Barreda acusó que “este es un proceder propio de un dictador, no de un presidente que gobierna un Estado de derecho respetuoso de la ley”.

Durante la conversación, el académico añadió que “él (López Obrador) ha dicho en muchas ocasiones que entre la ley y la justicia, hay que optar por la justicia, pero ¿quién determina lo que es la justicia? Lo determina él, es decir, hacer justicia puede ser realizar sus caprichos”

Por otro lado, pidió al Poder Judicial que se mantenga firme ante las presiones que ha recibido por parte del Poder Ejecutivo, y siga solicitando que el presidente se conduzca conforme a derecho.

“Los jueces, aunque están siendo sometidos a una presión verdaderamente tremenda, cuando un juez dicta una suspensión el presidente le ataca y pide que se le investigue, los jueces tendrían que ser muy firmes, y a pesar de que eso molestara al presidente, tendrían que sostener las suspensiones y aplicar la ley por el cumplimiento”.