Morena responde a oposición: No existirá ‘decretazo’ para pasar Guardia Nacional a la Sedena

“No existe ni existirá” el llamado ‘decretazo’ del presidente Andrés Manuel López Obrador para integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó este miércoles Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

En sesión de la Comisión Permanente, el diputado dijo que la oposición “está haciendo un escándalo, están alegando la inconstitucionalidad de algo que no ha ocurrido. No hay ese decreto y ni va a haber, no se escandalicen. Ya el presidente anunció que va haber una iniciativa para que se debata en el Congreso”, explicó.

“Nos da mucha risa porque ya se oponen hasta de lo que no existe todavía y si promueven una acción de inconstitucionalidad se va a morir de risa la Suprema Corte, porque no hay sobre qué haga esa acción de inconstitucionalidad. No hay decreto y no puede haber, por lo tanto, nada que debatir, no hay materia en el asunto, es la nada jurídica”, expuso.

En su turno, Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del PT, sostuvo también que “no existe tal decreto” y que las acusaciones de la oposición son solo “una campaña de golpeteo, de calumnia y de intriga”.

Oposición responde

No obstante, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, insistió en que “vamos a promover la acción que corresponda a partir del conocimiento que tengamos de aquello que emita el Presidente, sea un decreto, sea un acuerdo. Buscaremos cuál es la vía, pero lo que no hay duda es que se va a promover ante la Corte porque es absolutamente inconstitucional”.

“Lo que quiere es imponer su voluntad, no hay respeto por lo que dice la ley”, y cree que “al final la voluntad de una persona tiene que imperar en el país”, acusó el senador.

“Su fracaso y contradicciones son evidentes”, añadió la senadora panista Kenia López.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, estimó que “es falso que sea la única opción, incluir a la Guardia Nacional al Ejército. Debe haber un diálogo nacional con los expertos, necesitamos un espacio de acuerdos, porque estamos defraudando a la gente”.

“Necesitamos repensar la estrategia en serio, porque el primer secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, abandonó la tarea y se fue de gobernador a Sonora; y hoy el subsecretario, Ricardo Mejía, ya se va de candidato a Coahuila. No hay seriedad, no hay compromiso de nadie con la seguridad del país”, recriminó al Presidente y a la mayoría de Morena y sus aliados.

La senadora Claudia Ruiz Massieu y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, ambos del PRI, respondieron que es clara la intención del presidente de que recurrirá al decreto.