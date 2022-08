Acuerdo de AMLO sobre Guardia Nacional es un golpe a la Constitución: Seguridad Sin Guerra

Entregar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por acuerdo presidencial es un golpe militar a la Constitución, acusó la organización Seguridad sin Guerra.

La organización defensora de la paz sin violencia en México criticó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de promulgar un acuerdo para que la Guardia Nacional tenga un mando militar en lugar de civil como lo establece la constitución.

“Toda participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública o en los hechos o en la ley es violatoria de la Constitución”, señaló la organización en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

“El presidente ha militarizado la Guardia Nacional CIVIL como lo quería antes de que el Congreso de la Unión se la negara en febrero de 2019″, agregó.

⚠️ COMUNICADO DE #SEGURIDADSINGUERRA ⚠️



Se debe impedir el golpe de López Obrador a la Constitución#AcuerdoGolpista #GobiernoMilitarista pic.twitter.com/fEbVvYNnc0 — Seguridad Sin Guerra (@S_SinGuerra) August 9, 2022

El artículo 21 de la Carta Magna establece que la Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por lo que un cambio de mando requiere de una reforma constitucional aprobada por el poder legislativo.

Sin embargo, el presidente se saltó este proceso para afianzar la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena antes de enviar su iniciativa de reforma al Congreso.

“Es el desprecio por el Congreso, la imposición de las Fuerzas Armadas al poder civil y una condena permanente para la paz y las víctimas nuevas y anteriores”, advirtió la organización que también se lanzó contra el “silencio cada vez más insoportable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Con el objetivo de frenar la nueva disposición, el grupo pidió ayuda al Congreso de la Unión y solicitó a la Suprema Corte organizar audiencias públicas con víctimas y expertos para deliberar sobre este asunto. Asimismo convocó a la sociedad a manifestarse en contra de la amenaza “más grande que ha recibido la democracia”.

AMLO niega mando militar de Guardia Nacional

Cuestionado sobre este tema en la conferencia matutina, López Obrador aseguró que la Guardia Nacional mantendrá su carácter civil.

“Va a seguir siendo una institución de carácter civil dependiendo de la Secretaría de la Defensa. Vamos a esperarnos. Yo tengo la obligación moral de defender este punto”, aseveró.

A pregunta expresa, AMLO negó que “gobernar a partir de acuerdos y decretos” sea autoritario, pues, aseguró, no está violando la Constitución.

“Si no violo la Constitución —que no lo voy a hacer nunca—, no hay ningún problema, pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar (…) Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada, (…) todo lo que beneficia al pueblo, lo rechazan”, apuntó.